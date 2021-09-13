Арестантам в СИЗО позволят звонить малолетним детям

Арестантам в российских СИЗО разрешили звонить детям, если тем не исполнилось 14 лет, в течение 24 часов после получения соответствующего вердикта от следователя или суда. Соответствующий ведомственный приказ Министерства юстиции РФ опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается , что право на звонки получат женщины, имеющие малолетнего ребёнка, а также мужчины, являющиеся единственным родителем.

Подозреваемым или обвиняемым женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, телефонный разговор со своими малолетними детьми предоставляется в течение 24 часов с момента поступления в СИЗО письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, или суда, — говорится в документе.

Изменения будут внесены в правила внутреннего распорядка СИЗО РФ и в ряд нормативно-правовых актов.

Ранее стало известно, что голодовку против пыток начали заключённые колонии № 2 строгого режима в городе Ангарске Иркутской области в знак протеста против применения к ним пыток. За последний месяц в учреждении погибли уже двое арестантов.