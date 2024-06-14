Арест замглавы Генштаба Шамарина: что за новые подробности в деле генерала

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин попал в разработку правоохранителей после показаний свидетелей. Что известно о деле генерала, почему его арестовали на самом деле?

Как Шамарин попал в разработку

Признательные показания по делу начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток, дали четыре человека, которые уже осуждены за мошенничество, заявил адвокат военного Игорь Дюкин.

«В уголовном деле есть свидетельские показания четырех лиц, которые осуждены за мошенничество. Они дали признательные показания», — сообщил он.

Об этом юрист рассказал после того, как 13 июня 2-й Западный военный окружной суд признал законным арест Шамарина. В ходе рассмотрения жалобы на меру пресечения сторона защиты просила провести заседание в закрытом режиме, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия, однако суд отказал.

Сам Шамарин выступал по видеосвязи и просил отпустить его под домашний арест, пообещав не давить на свидетелей и продолжать сотрудничество со следствием.

За что арестовали генерала Шамарина

Шамарин обвиняется в получении взяток с апреля 2016 года по октябрь 2023 года от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в размере 36 млн рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

Генерала задержали 22 мая и в этот же день арестовали на два месяца. Высоков и Гришина были заключены под стражу в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве.

Фото: МО РФ Вадим Шамарин

Что за новые подробности в деле генерала Шамарина

По данным «Коммерсанта», после ареста Шамарин находится в расположенном на территории «Матросской Тишины» специзоляторе, более известном как «Кремлевский централ». Как уточняет издание, основанием для ареста генерала стали данные департамента военной контрразведки ФСБ, согласно которым Шамарин получил доступ к материалам уголовного дела против Высокова и Гришиной и «инструктировал» свидетелей, пытаясь помешать следствию.

Кроме того, следствие указало на «обширные связи» генерала «в органах военного управления Минобороны, а также правоохранительных органах и иных органах госвласти в Москве». Согласно информации «Коммерсанта», гендиректор и главбух «Телты» дали показания против него.

Адвокаты Шамарина настаивают, что их подзащитный не мог получить доступ к делу Высокова и Гришиной, поскольку ни военное следствие, ни военная прокуратура, ни ФСИН ему не подчиняются, а гендиректор и главбух по меньшей мере до 2 июня находились под стражей по решению Хамовнического суда Москвы, передает источник.

Также «Коммерсант» указывает, что следствие не нашло дорогостоящего имущества у Шамарина и его родных, кроме взятого в кредит и арестованного Mercedes за 14 млн рублей.

Лишат ли Шамарина звания и наград

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Шамарину грозит лишение генеральского звания и государственных наград. По его словам, суд может применить такие меры в качестве дополнительного наказания при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

«Согласно статье 48 УК РФ, при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления суд может применить к виновному в качестве дополнительного наказания лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград», — пояснил Русяев.

Юрист напомнил, что, согласно указу президента России от 2010 года, награжденный может быть лишен госнаград только вступившим в законную силу приговором суда. Как отметил эксперт, тяжкое коррупционное преступление является основанием для такого решения.

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