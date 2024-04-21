«Арест» Суздальцева, избиение репортеров, жизнь Сукачева: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»

Информация о задержании российского политолога Андрея Суздальцева и ее опровержение, отказ суда арестовывать фигуранта уголовного дела о нападении на съемочную группу МИЦ «Известия», смерть актера Юрия Омельченко, личная жизнь рокера и автора хита «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о «задержании» политолога Суздальцева?

Вечером 20 апреля Telegram-канал SHOT сообщил о задержании 63-летнего российского политолога Андрея Суздальцева в Москве. Причиной якобы стало то, что тот находится в федеральном розыске МВД Белоруссии по делу о создании экстремистского формирования. Авторы канала утверждали, что политолога заключили под стражу и что ему грозит до семи лет лишения свободы.

Но РБК в тот же вечер удалось связаться с Суздальцевым. В разговоре с агентством он опроверг информацию о своем задержании в Москве. Ученый сообщил, что находится дома, назвав данные о своем задержании провокацией.

«Я не задержан, я дома. Судя по всему, это какая-то провокация», — сказал он.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Андрей Суздальцев

Как указывал SHOT, Суздальцев жил и работал в Белоруссии с 1993 по 2006 год, в 2006-м его депортировали из страны. Отмечалось, что в августе 2021 года политолог уволился из Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве, где несколько лет проработал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики. Канал отмечал, что ученый в 2021 году создал Telegram-канал, который власти Белоруссии посчитали экстремистским.

Суздальцев активно дает комментарии российским СМИ. В марте 2024 года он поделился мнением с «Царьградом» о взаимоотношениях КНДР и России. Политолог отмечал, что Пхеньян заинтересован в налаживании связей с Москвой, для Северной Кореи сейчас открывается «окно возможностей». Эксперт также подчеркивал, что Россия при этом лишилась своего крупнейшего торгового партнера, Южной Кореи, что также играет на руку КНДР.

Почему суд не стал арестовывать фигуранта дела о нападении на журналистов «Известий»?

Никулинский суд Москвы накануне рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела о нападении на съемочную группу МИЦ «Известия», случившемся 18 апреля. Следствие просило заключить мужчину под стражу, но ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его личность при этом не раскрывается.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инцидент произошел в ходе съемок в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ назвали любовницей немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба. Охранники пропустили журналистов, но из квартиры женщины вышел мужчина и начал агрессивно себя вести, выхватывать оборудование и ломать его.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». По ней обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Аналогичный случай произошел в январе этого года с журналисткой «Известий» Наталией Графчиковой. На нее и оператора напали во время семинара ВИП-коуча Инны Тлиашиновой. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», чтобы снять репортаж о российской блогосфере. Журналистку избили, выгнали на улицу без обуви и попытались задушить, оператору сломали камеру.

Умер актер Юрий Омельченко. Чем он прославился?

20 апреля стало известно о смерти заслуженного артиста Азербайджана Юрия Омельченко. Актер ушел из жизни вскоре после своего 48-летия. В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре не стали раскрывать причины его смерти, но выразили глубокие соболезнования родным и близким. В коллективе отметили, что артист был очень добрым человеком.

«Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра выражает глубокие соболезнования близким и родным артиста. Это невосполнимая утрата для всех нас. Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил!» — говорится в некрологе на сайте культурного учреждения.

Как сообщил азербайджанскому порталу Media.az заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ильхам Мамедов, Омельченко жаловался на проблемы с сердцем, а некоторое время назад перенес инсульт. По словам руководителя учреждения, после перенесенного недуга состояние артиста улучшилось, однако его настиг второй инсульт. Попытки врачей стабилизировать состояние актера оказались тщетны. Он умер в реанимации.

Фото: rusdrama-az.com Юрий Омельченко

«Он проходил лечение в медучреждении. Его состояние немного улучшилось. Однако несколько дней назад он повторно перенес инсульт. Его поместили в отделение реанимации. Кроме того, у него были проблемы с сердцем. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось», — добавил Мамедов.

Омельченко родился 7 марта 1976 года в столице Азербайджанской ССР Баку. После школы он поступил в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Он работал в Бакинском муниципальном театре и Азербайджанском государственном театре юного зрителя. С 1997 года он состоял в труппе Азербайджанского театра русской драмы.

Омельченко сыграл в спектаклях «Аленький цветочек», «Сокровища капитана Флинта», «Тайна пещеры Сим-Сим», «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Стойкий оловянный солдатик», «Щелкунчик» и других. Под силу актеру были и драматические постановки «Встретимся на Торговой», «Волки и овцы», «Повесть о Мусье Жордане — ученом-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне», «Семь красавиц», «Гордость и предубеждение», «Маскарад», «Еще одна ночь Шахерезады», «Братья Карамазовы», «И приходила женщина...», «Али и Нино», «Женитьба», «Судьба артиста», «Беня Король и другие», «Вишневый сад» и иные.

Кроме того, ушедший из жизни актер играл в кино. Омельченко дебютировал в кино в 1998 году. С конца 1990-х он снимался в полнометражных фильмах и сериалах. Зрители могли видеть его в телевизионных кинопроектах «Дронго», «Не бойся, я с тобой!», «Беспокойство», «Истина момента», «Колдун», «Кровавый январь» и других. Партнерами Омельченко по съемочной площадке были Иван Калныньш, Андрей Ростоцкий, Олеся Судзиловская, Ярослав Бойко, Валентин Смирнитский и другие российские знаменитости.

В марте 2021 года актер был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджана. Распоряжение об этом подписал президент республики Ильхам Алиев.

Что известно о жизни автора хита «Моя бабушка курит трубку»?

Музыкант Гарик Сукачев ведет активную гастрольную деятельность, однако недавно нашел время для интервью Светлане Бондарчук. Рокер рассказал, как написал свои хиты «Моя бабушка курит трубку» и «Ольга», а также приоткрыл завесу тайны своей семейной жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гарик Сукачев

Сукачев раскрыл, что заглавную строчку песни «Моя бабушка курит трубку» он написал во время подготовительного этапа съемок фильма «Праздник». По его словам, один из коллег только произнес фразу, а Сукачев уже в течение 10 минут набросал на черновике текст.

«Песня появилась спонтанно. <...> В 1999 году во время подготовительного периода я ездил и искал деревни, которые выглядели бы как довоенные. <...> Со мной работал выдающийся художник-постановщик Константин Иванович Загорский, старейший художник студии Горького. <...> Мы уехали под Питер <...> и остановились в красивой странной деревне. <...> Нас это не очень устраивало, и мы стали садиться в микроавтобус. Какой-то разговор ни о чем, и эту фразу произнес Константин Иванович. Это он сказал: „Моя бабушка курит трубку“. Мы сидели рядом, <...> но я крикнул: „Вы гений, я написал песню“», — рассказал Сукачев в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Комментируя свою личную жизнь, рокер признался, что счастлив в браке с Ольгой Королевой уже больше 40 лет. Супруги познакомились на катке, когда были подростками: Ольге было 14, а будущему музыканту — 16. Артист отметил, что не знает секрета счастливых долгих отношений и не может объяснить, как их брак продержался так долго.

«Нашим женам (супругам Александра Скляра, Сергея Галанина, Игоря Сукачева. — NEWS.ru) такие не подарки достались, совсем не подарки. Столько горя они хлебнули с нами, каких-то несправедливых обид. С другой стороны, вот эта целая жизнь — ее ничем не заменить, ведь в ней было все. <...> Ближе друга, [чем супруга], просто нет. <...> Как в фильме „Место встречи изменить нельзя“ Ручник говорил: „Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут. Заразы!“», — с улыбкой сказал музыкант.

В 1985 году у пары родился сын Александр, который окончил английский Университет Роухэмптон и Американский институт киноискусства, после чего стал режиссером. Зрители видели его в фильмах «Праздник», «Королева красоты, или Очень трудное детство», «Дом Солнца». В 2016 году Сукачев-младший написал сценарий и снял фильм «Забытое».

В 2004 году Ольга подарила рокеру дочь Анастасию. Появление дочери музыкант назвал фантастикой. Сама девушка шутила, что ей не очень интересно с братом и отцом, потому что они не дают ни ей, ни маме ни слова вставить в разговор. По словам Сукачева, он много общается с наследником о работе.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Гарик Сукачев

Несмотря на то что девушке в этом году исполнится 20 лет, она живет с родителями. Дочь рокера учится в РУДН на экологическом факультете и хочет стать океанологом, о чем мечтает с самого детства.

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