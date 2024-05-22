Арест Попова, увольнение Толстого, признание SHAMAN: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/МО РФ

Иван Попов, Владимир Толстой, SHAMAN

Мнения военкоров об аресте бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, решение президента России Владимира Путина уволить советника по культуре Владимира Толстого, предъявление обвинений фигурантам дела о массовом убийстве в Херсонской области, требование общественников признать SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) народным артистом России — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как военкоры отреагировали на арест Попова?

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова 21 мая. По данным СМИ, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что генерал продал порядка двух тысяч тонн металлоизделий, которые были предназначены для строительства укреплений на Запорожском направлении, отмечала Baza. По предварительным данным, приблизительный ущерб от его действий оценивается в 100 млн рублей. Эту информацию подтвердил Telegram-канал «Два майора».

По данным следствия, также в организованную группу входили предприниматель из Краснодарского края и высокопоставленное должностное лицо ЮВО. Источник канала со ссылкой на следствие сообщил, что предприниматель реализовал закупленные материальные ценности за пределами региона.

Адвокат Сергей Буйновский, защищающий интересы генерала, заявил о его невиновности. По его словам, генерал-майору на данный момент не предъявили никаких обвинений, а по факту избрания меры пресечения была подана апелляция.

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале отметил, что поддерживает дружеские отношения с Поповым и никогда не замечал в генерале «коммерческого движения».

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press Военкор Александр Сладков

«Служака. Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Уверен, что разберутся, не казнят. Хотелось бы генерала Попова видеть в строю. Генерал Иван Попов не вор. Он — солдат», — заявил журналист.

По словам военкора Александра Коца, сейчас нет смысла что-либо предполагать насчет дела Попова, не имея на руках материалов следствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Одно дело, если офицер продал гуманитарку и положил деньги себе в карман. И тут должны быть металлические, как украденные конструкции, доказательства. Другое — если это сделали подрядчики и субподрядчики, которые должны были строить фортификации. А генералу теперь вменяют, что не углядел. А ему и не до того было. Он воюет, а не строит», — рассуждает Коц.

Telegram-канал «Мертвые головы» отмечает заслуги Попова на службе. Как подчеркивает ресурс, именно 58-я армия под его командованием приняла на себя основной удар контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Кроме того, Попов осуществлял руководство на направлении, грамотно распоряжаясь резервами, своевременно вводя их в бой и пытаясь беречь людей, пишет источник.

«Именно Попов хотел донести насущные проблемы армии <...> на самый верх в обход прошлого руководства МО, представителей которого сейчас снимают с должностей и активно заводят на них дела», — отмечается в публикации Telegram-канала.

Без непосредственного руководства Попова в процессе организации линии обороны ВС РФ «вряд ли были бы готовы встретить ВСУ на пике их мощи», уверены авторы материала.

«Если следствие докажет его вину, то он должен понести заслуженное наказание, но с учетом всего хорошего, что он сделал для русской армии. Нельзя допустить, чтобы из него сделали козла отпущения», — констатируют авторы канала.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ Иван Попов

Почему Путин уволил потомка Льва Толстого?

Президент России Владимир Путин 21 мая подписал указ, которым освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства по вопросам культуры. Он занимал эту должность с 2012 года. Также в 2019 году он был назначен председателем Совета при президенте России по русскому языку.

«Указ президента Российской Федерации освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Владимир Толстой является одним из потомков классика русской литературы Льва Толстого. Карьеру он начинал как журналист. Окончив МГУ им. М. В. Ломоносова, он вошел в Союз журналистов СССР. В 1990-е годы он стал директором музея-усадьбы Льва Толстого — эту должность ему принес материал в «Комсомольской правде» о вырубке леса в Ясной Поляне.

Толстой также занимал посты ведущего эксперта Минкультуры, председателя Центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России, президента Международного совета музеев России. Кроме того, он занимался организацией ежегодных встреч писателей в Ясной Поляне.

Толстой потерял свою должность в результате кадровых перестановок, которые Путин начал после инаугурации 7 мая. Глава государства изменил состав российского правительства и пересмотрел посты в своей администрации. Так, 14 мая новым советником российского лидера стала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Ямпольская является выпускницей театроведческого факультета Российского института театрального искусства. До начала политической карьеры она работала корреспондентом в газете «Известия». В 2016 году ее избрали в Госдуму, где она занимала должность секретаря Союза кинематографистов и входила в Общественный совет при Минобороны. Ямпольская также является членом президиума Совета при президенте по культуре и искусству.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Владимир Толстой

Что известно про дело о массовом убийстве в Херсонской области?

Вечером 21 мая РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что фигурантам уголовного дела об убийстве семи человек в Херсонской области предъявили обвинения. Собеседник агентства отметил, что им грозят сроки вплоть до пожизненного заключения.

Дело расследует Главное военное следственное управление Следственного комитета России, утверждает агентство. Фигурантам предъявлены обвинения по пунктам «а», «ж», «и», «к» части 2 статьи 105 УК (убийство), а также по части 2 статьи 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Минобороны России эту информацию не комментировало.

Тела жертв начали находить утром 24 апреля. Как писал Telegram-канал Baza, первым обнаружили труп женщины, которую, вероятно, застрелили из автомата Калашникова калибра 5,45 мм, после чего облили горючим и подорвали с помощью гранаты. Тем не менее погибшую опознали. Позднее нашли обгоревшие и обезображенные тела еще двух человек — мужчины и женщины. В их числе оказалась глава администрации поселка Абрикосовка Любовь Тымчак.

Как писал «Коммерсант», по подозрению в убийстве были задержаны двое военных, служивших в 144-й мотострелковой бригаде. Ими оказались Александр Осипов и Александр Кайгородцев. Последний был судим за убийство, а когда отбывал срок в колонии, получил еще один — за участие в незаконном обороте наркотиков.

Предполагается, что злоумышленники совершили преступление на почве алкогольного опьянения. По данным «Коммерсанта», они признались в убийстве и написали явки с повинной. Также они рассказали, что убили сослуживца и еще одну женщину в селе Абрикосовка, тела сожгли и подорвали.

Вскоре источники РИА Новости в правоохранительных органах рассказали, что число убитых, с которыми, предположительно, расправились двое военных, может достигать семи человек. Их жертвами называются глава поселка Абрикосовка, четыре мирных жителя и, предположительно, двое сотрудников силовых структур.

Подозреваемых передали военной полиции, сообщал РБК источник в территориальном отделении МВД. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Станет ли SHAMAN народным артистом России?

Общественники Воронежа 21 мая записали видеообращение и направили его в Министерство культуры и профильные организации с инициативой присвоения звания народного артиста России SHAMAN. Как рассказала руководительница воронежской общественной организации «Многодетная семья» Юлия Светашова, песни Дронова вдохновляют многих жителей области.

«Мы снимаем фильм о многодетных семьях, которые являются гордостью Воронежа и Воронежской области. В процессе съемок мы выяснили, что песни известного певца SHAMAN являются вдохновляющими для многих в нашей области. Так родилась идея открытого обращения с инициативой присвоить ему звание народного артиста России. Мы считаем его уже народным, его песня „Встанем!“ стоит в одном ряду с песней „Вставай, страна огромная“», — рассказала активистка в интервью NEWS.ru.

Светашова добавила, что в организации состоит около двух тысяч многодетных семей Воронежской области. Сейчас они инициируют сбор подписей по присвоению артисту высокого звания на уровне всей области и надеются, что остальные регионы присоединятся к инициативе.

Многодетная и приемная мама, руководительница творческого семейного ансамбля «Семь Я» Светлана Абдульменова также поддержала инициативу. По ее словам, SHAMAN своими песнями поднимает дух народа, что позволяет гордиться страной и нацией. Активистка добавила, что местные жители, ушедшие на фронт, рассказывают своим семьям, что их вдохновляют на подвиг песни Дронова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Согласно действующему законодательству, звание народного артиста России, как правило, присваивают не ранее чем через 10 лет после того, как звезда получила статус заслуженного артиста. Последнее звание присваивают, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала творческой деятельности.

«Почетное звание народного артиста Российской Федерации присваивается, как правило, не ранее чем через 10 лет после присвоения почётного звания заслуженного артиста Российской Федерации или заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (артистам балета, исполняющим первые партии, — не ранее чем через 5 лет)», — говорится в указе президента РФ.

В 2022 году Дронов стал лауреатом российской премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. В апреле 2023 года руководство Тульской области наградило Дронова медалью «За самоотверженность и единство». В июне 2023 года за песню «Встанем!» музыкант получил Национальную премию интернет-контента в номинации «Лучший музыкальный трек», а песня «Я русский» победила в номинации «Социальный интернет-триггер».

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