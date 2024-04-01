Арест 100 триллионов по делу «Макфы»: кому они принадлежат, как заработаны

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

1 апреля СМИ сообщили об аресте активов на 100 триллионов рублей по делу производителя макарон АО «Макфа». Что известно, кто владел этими средствами?

Что известно о деле «Макфы»

29 марта стало известно, что Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы АО «Макфа» стоимостью 46 млрд рублей. В надзорном органе отметили, что бенефициары компании Вадим Белоусов и Михаил Юревич занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти. Позднее стало известно, что все активы и счета предприятий холдинга в рамках иска ГП арестованы. Такое решение принял Центральный суд Челябинска.

Также сообщается, что судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников уехавших из России экс-депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний. Сумма арестованных активов составляет 100 триллионов рублей.

Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS Вадим Белоусов во время судебного заседания об избрании меры пресечения. Екатеринбург. 15 марта 2019 года

Речь идет об активах зятя Белоусова, матери объявленного в розыск Михаила Юревича и других физических и юридических лиц. Отмечается, что арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

«Коммерсант» уточнил, что подобные иски от прокуратуры удовлетворяются практически в 100% случаев и довольно быстро. Разбирательство, по данным издания, будет вестись в Центральном районном суде Челябинска. По делу уже назначили судью.

Кому принадлежат деньги «Макфы»

Михаил Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, после до 2010 года был главой Челябинска, а потом до 2014 года был губернатором Челябинской области. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

На своих госдолжностях они не имели права заниматься предпринимательством, так как это противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Также чиновники должны были открыто декларировать свое имущество. Прокуроры выяснили, что они по факту владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали.

Юревич, считают в прокуратуре, владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов и Челябинским хлебокомбинатом № 1. Ранее они все являлись госпредприятиями. Впоследствии на их основе были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».

Сейчас, по оценкам надзорных органов, капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд рублей, а «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд рублей. Их ежегодная выручка превышает 31 млрд рублей. Свои бизнес-проекты Юревич переоформлял на Белоусова, а тот, в свою очередь, на супругу, дочь с ее мужем и тещу.

Фото: Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

Государство забирает бизнес?

Экономист Денис Ракша в беседе с NEWS.ru заявил, что дело «Макфы» нельзя назвать трендом по изъятию в доход или собственность государства ранее приватизированных компаний.

«С Юревичем отдельная история, которая, возможно, станет началом отдельного тренда по пересмотру владения активами действующими и бывшими чиновниками, но пока это первое дело такого рода, о котором я слышал [в последнее время]», — указал спикер.

Если же говорить о разбирательствах по поводу приватизации тех или иных предприятий, то здесь эксперт пока тоже не выявляет какой-то четкой закономерности.

«Возможно, дело во владельцах, а не в разновидностях активов, не знаю. Возможно, какой-то фактор ускользает от нашего внимания», — сказал аналитик.

При этом для государства интересны не столько акции компаний, сколько налоги с работающих заводов и обеспечение людей рабочими местами, добавляет Ракша. Он обращает внимание, что к части владельцев заводов, а заодно членам их семей и партнерам предъявляют иски о необоснованном обогащении.

«И если эти деньги стребовать, то, как говорится, пять старушек — рубль», — резюмирует Ракша.

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