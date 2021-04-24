Апрель в Москве едва не дотянул до рекорда по количеству осадков

https://static.news.ru/photo/86cb3f70-a598-11eb-b374-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Апрель 2021 года стал в Москве вторым по количеству осадков за 73 года метеонаблюдений. Он уступает только апрелю 1970 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, с начала месяца в столице выпало уже 43 мм осадков, это порядка 200% от месячной нормы.

Этот апрель за всю послевоенную историю стал вторым по выпавшим осадкам. Имеется в виду с 1948 года, — сказал Тишковец.

Он уточнил, что в апреле 1970 года, рекорд которого пока не превзойдён, выпало 104 мм осадков. Впрочем, в 2021 году преодолеть этот рубеж не удастся. По прогнозам метеорологов, до конца месяца выпадет ещё около 5 мм.

Синоптик добавил, что минимальная температура воздуха в нынешнем апреле опускалась в столице до +1,2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни нехарактерно тёплая погода ожидается на северо-востоке Коми, на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе. В то же время чрезмерно холодная погода, по его словам, сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая.