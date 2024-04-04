Apple заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства России «Известия»: ФАС потребовала от Apple объяснить недоступность платежных систем РФ

Фото: Jan Huebner/Blatterspiel/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба России заподозрила американскую корпорацию Apple в нарушении антимонопольного законодательства, сообщают «Известия». В ФАС потребовали от компании предоставить подробную обоснованную позицию по ситуации с доступом российских платежных систем к бесконтактной оплате в iOS. Apple удалила из встроенного магазина AppStore мобильные приложения большинства финансовых организаций РФ.

В настоящее время российские пользователи iOS-устройств (в том числе приобретенных во время их официальных продаж в РФ) фактически не могут применять их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты. <...> По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, — заявили в службе.

Как подчеркнули в ФАС, Apple не позволяет устанавливать на устройства приложения, скачанные не из AppStore. Кроме того, технология бесконтактной оплаты NFC доступна исключительно для Apple Pay, где нет возможности привязать российские банковские карты. В связи с этим владельцы iPhone не могут использовать платежные системы SberPay, Mir Pay, Tinkoff Pay и другие.

Ранее Apple стала рекордсменом по сумме оплаченного антимонопольного штрафа в России в 2023 году. Компания выплатила 906 млн рублей по требованию ФАС. Основанием для штрафа послужило доминирующее положение Apple на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Российская служба пришла к выводу, что американская корпорация злоупотребила своими позициями.