Apple получила штраф на 800 тысяч рублей из-за нацистской литературы Apple оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ удалить «Майн Кампф»

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Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тысяч рублей в связи с отказом последней удалить книгу «Майн Кампф» (книга «Моя борьба» признана экстремистской и запрещена в РФ) из сервиса Apple Books, сообщает ТАСС. Процесс проходил в закрытом режиме по инициативе ответчика, так как в деле фигурируют составляющие коммерческую тайну материалы.

Apple Distribution International признать виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, — огласил решение судья.

Юрист компании ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме из-за фигурирующих в деле документов. При этом оглашение решения суда прошло в открытом режиме.

Ранее Apple выплатила России штраф на 1,2 млрд рублей. По данным Федеральной антимонопольной службы, летом 2022 года компанию признали нарушителем законодательства РФ. Apple оплатила штраф 19 января 2024 года, денежные средства уже поступили в российский бюджет. В ФАС отметили, что Apple запрещала разработчикам iOS-приложений сообщать клиентам о возможности покупок за пределами магазина App Store. Помимо этого, компания препятствовала использованию альтернативных способов оплаты.