Apple снова оштрафовали за отказ локализовать личные данные россиян Apple оштрафовали на 12 млн рублей за отказ локализовать личные данные россиян

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Мировой суд в Москве оштрафовал на 12 млн рублей компанию Apple за повторное нарушение законодательства России в области персональных данных, сообщает ТАСС. Компанию признали виновной по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, которая связана с повторным невыполнением обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения информации о российских пользователях.

Суд постановил признать компанию Apple Inc. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн рублей, — огласила решение судья.

До этого мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских граждан. Представители ответчика Apple Inc. пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в РФ и этим занимается компания Apple Distribution, однако представитель Роскомнадзора заявила суду, что ответственность за сбор этой информации несет именно Apple Inc.

28 июня за аналогичное правонарушение Таганский суд Москвы оштрафовал компании Twitch, Pinterest, Airbnb и UPS. Фирмы получили штрафы в размере от одного до двух миллионов рублей.