Apple и Likee выполнили второе требование Роскомнадзора

Компания Apple и сингапурская соцсеть Likee, известная за возможность создания пользователями коротких клипов с применением спецэффектов, успешно выполнили второе из трёх требований Роскомнадзора в рамках соблюдения закона о «приземлении» — компании разместили на информационных ресурсах электронную форму. Третье требование федеральной службы пока не выполнено, сообщает «Интерфакс».

Разместить на информационном(ых) ресурсе(ах) электронную форму. Исполнено, — говорится на сайте.

Ранее стало известно, что обе компании открыли личный кабинет на сайте РКН, что является первым из трёх требований органа. Эту же процедуру завершил и Viber.

Теперь компаниям, выполнившим первые два требования, необходимо перейти к третьему, которое гласит о создании филиала компании, или учреждении российского юрлица.

Компании выполняют эти процедуры в рамках соблюдения закона о «приземлении», подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля прошлого года. Закон обязует крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек до 1 января 2022 года создать в России филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими пользователями или организациями.

В случае игнорирования нового закона, РКН может воздействовать на нарушителя применив некоторые меры, включающие в себя: запрет на размещение рекламного материала на платформе этой компании, ограничение на выполнение финансовых операций и получения денежных средств, запрет на поисковую выдачу, частичная или полная блокировка ресурса в Рунете и другие.

В ноябре в список к выполнению необходимых требований были включены 13 компаний, среди которых Meta Platforms (Facebook), Twitter, TikTok, Apple, Viber, Twitch и другие.