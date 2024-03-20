Apple и Google отключат свои смартфоны в России? Что известно, как быть

Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press

В Роскачестве рассказали о возможном отключении смартфонов Apple и Google на территории России. Возможно ли это, что делать владельцам гаджетов?

Как Apple и Google могут отключить смартфоны в РФ, что будет с гаджетами

Американские корпорации Google и Apple имеют все средства, чтобы отключить смартфоны своего производства в России, превратив их в «кирпичи», заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. В то же время, по его словам, корпорациям нет от этого никакой выгоды. При подобном сценарии они понесут репутационный ущерб и могут столкнуться с многомиллионными исками.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства. У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами», — сказал Кузьменко.

Как отметил эксперт, если Apple решит заблокировать смартфоны, пользователи полностью лишатся всех данных, хранящихся на устройствах. По словам Кузьменко, владельцам смартфонов на Android повезло несколько больше, так как они смогут извлечь информацию, однако пользоваться гаджетами у них вряд ли получится.

Что известно о блокировке смартфонов Apple и Google в РФ

Apple и Google могут лишить россиян возможности использовать смартфоны под управлением Android и iPhone, если подобное распоряжение поступит от властей США. Об этом несколько дней назад в интервью YouTube-каналу «Телега Реалити» рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.

«В случае если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию и ставки будут повышены до предела — я говорю про то, что некоторые эксперты называют третьей мировой войной, — тогда допускаю, что Apple отключит все айфоны в России, а Google отключит непрошитые телефоны на Android», — пояснил депутат.

При этом он выразил надежду, что подобного расклада событий никогда не произойдет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с Apple и Google в России после начала СВО

После начала спецоперации Apple прекратила поставки своей продукции в Россию, а также полностью перестала работать с отечественными картами. Российская «дочка» Google инициировала собственное банкротство в мае 2022 года.

В апреле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сервисы Google Play и App Store могут ограничить доступ к скачиванию приложений в стране, поэтому IT-специалистам следует начать работу по созданию отечественной замены зарубежных маркетплейсов.

В марте 2024 года стало известно, что компании Microsoft, Amazon и Google могут отключить российскому бизнесу свои облачные сервисы. Это следовало из писем, которые Microsoft отправила российским компаниям. Сообщалось, что c 20 марта 2024 года компания закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Такие меры связаны с 12-м пакетом санкций ЕС против России, который был принят 19 декабря 2023 года.

Позднее RTVI со ссылкой на источник сообщил, что Microsoft не будет блокировать доступ к своим продуктам для физических лиц. Отключения грозят только юрлицам, которые зарегистрированы в России.

В общей сложности Microsoft ограничит доступ к 50 своим облачным продуктам на территории РФ. Из-за ограниченной функциональности блокировка распространится «за пределы этих продуктов», а также на локальное ПО; лицензионные ключи перестанут быть активными.

В список в основном включены корпоративные программы, такие как Dynamics 365, Dynamics AX, Dynamics NAV для ведения учета, для управления бизнес-процессами — BizTalk Server, для совместной работы — SharePoint, Office SharePoint Server, Duet Microsoft/SAP и ряд других.

Какие будут последствия отключения Apple в РФ

IT-эксперт Павел Мясоедов в беседе с NEWS.ru заявил, что Apple «выстрелит себе в ногу», если заблокирует свои устройства на территории РФ, ведь при отключении смартфонов она рискует «задеть» соседние страны. Кроме того, потери для бизнеса компенсировать будет крайне тяжело.

«Полное отключение может грозить тем, что случайно заденет телефоны соседнего государства. Более того, будет такой великий репутационный удар по производителю, что его последствия будет тяжело компенсировать. Apple выстрелит себе в ногу, потому что политика политикой, а бизнес есть бизнес. <...> Компания просто потеряет огромную выручку, и от нее начнут массово отказываться, а у них и так есть свои проблемы», — отметил специалист.

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