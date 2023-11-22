Апофеоз наглости: что нам делать со сжегшим паспорт певцом Шарлотом?

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Шарлот

Набравшись наглости, сжегший российский паспорт и критиковавший СВО певец Эдуард Шарлот вернулся из Армении в Россию. В аэропорту Санкт-Петербурга его задержала полиция. Что России делать с зарвавшимся музыкантом: понять и простить или наказать по всей строгости закона?

Такой наглости, которую позволил себе Шарлот, Россия еще не видела. Мы наблюдали возвращение в РФ певицы Аллы Пугачевой и даже скандального блогера Дани Милохина. Но чтобы в Россию вернулся человек, который демонстративно сжег паспорт, — такого еще не было. Мало того что Шарлот сжег российский паспорт в знак протеста против спецоперации, так он еще и, предположительно, обратился к Украине с просьбой предоставить ему гражданство. Также певец пытался прорваться в Киев. Но из-за того, что паспорт РФ был сожжен, в самолет его не пустили. Через некоторое время после этого артист вспомнил о родине и изъявил желание вернуться в Россию.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», к Шарлоту у силовиков есть много вопросов. Его, предположительно, могут проверить на предмет дискредитации ВС РФ, нарушение прав на свободу вероисповедания, а также возможную дачу взятки в особо крупном размере для приобретения военного билета. В общем, у Шарлота сформировался полной набор из «косяков» оппозиционного топ-релоканта.

Деньги победили здравомыслие

Казалось бы, если тебе светят проблемы с законом в России, зачем в нее ехать? Но причина стара как мир — деньги. Оставшись без концертов в РФ и средств к существованию, Шарлот сразу позабыл, как осуждал СВО. Уже 13 ноября он заявил, что собирается вернуться в РФ, так как записал новый альбом на русском и хочет его презентовать. Также артист заявил, что «предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре», и попросил у фанатов денег на билет до Петербурга, хотя совсем недавно осуждал Россию.

На что рассчитывает Шарлот по возвращении — непонятно. Предположим, он даже избежит наказания со стороны государства за совершенные им действия. Но с чего он взял, что кто-то будет ходить на его концерты? Большинство россиян поддерживают спецоперацию. У кого-то в зоне СВО служат родственники. С чего вдруг эти люди пойдут на концерт к человеку, который сжигает российский паспорт?

Справедливости ради стоит сказать, что Шарлот сегодня извинился за свои поступки. Но в искренность его слов сложно поверить, ведь он начал придумывать отмазки своим поступкам. Сказал, что совершал их потому, что «был ошибочно помешан на ложной информации». Хочется спросить, а когда Шарлот понял, что совершил ошибку? Только когда закончились деньги? А почему не понял раньше, когда средства еще были? Может дело не в этом?

Фото: Социальные сети Певец Шарлот

Отговорку «был ошибочно помешан на ложной информации» можно использовать тогда, когда человек просто уехал из России, и не высказывался о ней плохо. Но если гражданин не только релоцировался, но еще и поливал страну грязью в соцсетях, попутно сжигая паспорт, это не осечка. Это намеренные действия, направленные против родины. Хоть Шарлот и пообещал, что «так больше делать не будет», в это верится с трудом. Если концертная деятельность артиста в России провалится, то он может озлобиться еще больше, и снова уехать за границу, продолжив делать аналогичные заявления.

Во всей этой истории есть только один хороший момент. Все, кто уехал из России, рано или поздно понимают, что нигде лучше, чем на родине, не будет.

Что нам делать с Шарлотом?

Россия — цивилизованная страна, а значит, никаких репрессий против Шарлота не будет. Но он сам испортил себе жизнь, совершив поступки, за которые предусмотрена ответственность по закону. Наказывать его нужно только за то, что будет доказано в суде.

Если каким-то чудом артист избежит наказания, то россияне могут показать певцу, что ему тут не рады. Начать игнорировать его музыкальные релизы и концерты. Осуждение спецоперации и сжигание паспорта РФ — перебор, за который прощать нельзя.

Читайте также:

Отец Шарлота раскрыл, кто стоит за сжиганием его сыном российского паспорта

Мизулина опубликовала видео с извинениями сжегшего свой паспорт певца

«Не гражданин, а прилипала»: Коц высмеял вернувшегося в Россию Шарлота