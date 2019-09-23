https://static.news.ru/photo/41a7e0b4-dddb-11e9-8764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Слушания по иску экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС начались в апелляционном суде Гааги. Предметом рассмотрения станет взыскание с России около $50 млрд.

Заинтересованной стороной в получении компенсации выступают компании Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited, передаёт ТАСС .

Решение о выплате в 2014 году принял Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда. Судьи сочли действия РФ противоречащими 45-й статьи Энергетической хартии, которую страна подписала, но не ратифицировала.

Российская сторона настаивала на том, что договор не мог быть применён без процедуры ратификации. С такой позицией согласился окружной суд Гааги, который в 2016 году снял обязательства по выплате компенсации.

После этого экс-акционеры обратились в апелляционный суд для восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд. Вместе с тем руководитель представляющего интересы РФ в судах по «делу ЮКОСа» за рубежом Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков выразил надежду, что судьи оставят в силе отмену выплаты и поставят точку в разбирательстве.

Ранее, как писал News.ru, стало известно о новом расследовании в рамках «дела ЮКОСа». Следователи выясняют обстоятельства возможных хищений акций компании во время приватизации, а также легализации похищенного имущества и полученных от его продажи денег.