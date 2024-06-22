Антонов рассказал, как визиты Путина в Азию «посадили американцев в лужу» Антонов: визит Путина в КНДР посадил США и их провальную политику в лужу

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и его встреча с главой государства Ким Чен Ыном, а также поездка во Вьетнам посадили американцев в лужу, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, шаг российского лидера продемонстрировал, насколько провальной является санкционная политика Вашингтона, передает РИА Новости.

Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась. Еще раз подтверждено о том, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам, — заявил Антонов.

Вместе с тем дипломат отметил, что всюду вслед за российским лидером едут американские эмиссары, которые пытаются выяснить подробности состоявшихся встреч. Таким образом они также пытаются сдемпфировать позитивный результат от внешней политики РФ, отметил Антонов.

Также посол заявил, что перспектив даже паузы в деградации российско-американских отношений не видно, тем более не идет речи об их улучшении. По его словам, неуклонное ухудшение ситуации применительно и к «двусторонним дипломатическим организациям».