Анонсировано новое заседание по «Северным потокам» по запросу России Россия на 14 марта запросила заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»

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Россия запросила на 14 марта заседание Совета Безопасности ООН по вопросу международного расследования терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», написал в Telegram-канале первый зампред РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, обсуждения пройдут в закрытом режиме, затем будет проведена пресс-конференция.

14 марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на «Северных потоках» <...>. Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе, — сообщил он.

Также Полянский отметил, что собственные расследования остановлены как в Дании, так и в Швеции. По его словам, в этой ситуации становится понятным, что они взялись за это дело только для того, чтобы выиграть время и отвести подозрения от очевидного подозреваемого в совершении теракта.

Просто дальше тянуть резину в Стокгольме и Копенгагене, видимо, уже не могли. В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет, — заключил представитель России.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на Западе знают виновных в подрыве «Северных потоков», поэтому там и не ведется расследование обстоятельств теракта. Расследование не принесет «вреда России», так как диверсию совершили США и другие страны НАТО, добавил он.