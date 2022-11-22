Анонсирована выдача лицензии на размещение первой малой наземной АЭС в РФ

Фото: vk.com/rosatomru

Российская госкорпорация «Росатом» ожидает в начале 2023 года получить лицензию на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности, которая будет строиться в Якутии. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

На сегодняшний день уже получено положительное заключение экологической экспертизы, идет процесс проектирования. В начале следующего года мы ожидаем получения лицензии на размещение атомной станции и рассчитываем ввести ее в эксплуатацию в 2028 году, — сказал Комаров во вторник на пленарном заседании международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи.

Технические решения, лежащие в основе этой АЭС малой мощности с реактором РИТМ-200, «Росатом» будет тиражировать внутри России и предлагать зарубежным заказчикам.