Английский язык: нужен ли он нам теперь?

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Россия остается страной со средним уровнем знания английского. Согласно исследованию компании EF Education First, РФ по результатам тестов на языковые навыки заняла 41-е место из 113 стран (экзамены на знание английского сдавали 2,2 млн человек из 113 государств). В EF Education First отметили, что в прошлые годы жители РФ показывали аналогичный результат, а значит, международный язык в стране востребован, несмотря на поворот на Восток. Но возникает вопрос — нужен ли россиянам сейчас английский или пора переходить на китайский?

Английский лидирует

Международных языков в мире много. Однако английский по-прежнему самый распространенный. И в какой бы точке планеты вы ни оказались, будьте уверены: если заговорите на английском, то вас с вероятностью 90% поймут.

А поскольку россияне продолжают учить английский даже на фоне разворота на Восток, это говорит о том, что они не верят в шансы КНР стать мировым гегемоном. Тогда какой смысл учить китайский, если он не будет распространен в мире так, как английский?

На китайском разговаривают только в КНР, Тайване и Сингапуре. То есть китайским владеют лишь около 1,5 млрд человек. Казалось бы, цифра большая. Но ни о каком сравнении с английским речи не идет. Помимо того, что английский понимают в странах ЕС (население 448 млн), Соединенных Штатах (301 млн человек) и в Британии (67 млн), этот язык имеет статус официального более чем в 50 странах мира. Если говорите на английском, перед вами открыт весь мир.

Этот язык плохо распространен только в некоторых регионах Востока — Китае, Японии, Тайване и Сингапуре. Но туда среднестатистический россиянин редко доезжает. Максимум, куда большинство россиян ездит из стран Востока, — это в Таиланд и Индию. Однако в Индии английский распространен, да и в Таиланде его многие понимают.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему английский язык до сих пор незаменим?

Большинство россиян не хотят учить много языков. Помимо русского, им нужен один. Но тот, который точно пригодится в повседневной жизни, — для путешествий и работы. С английским в этом плане никто конкурировать не может. Даже немецкий, французский и испанский (хотя на нем и говорит почти вся Латинская Америка, за исключением Бразилии).

Россияне учат английский не только для поездок за границу. Английский привлекает еще и потому, что на нем можно вести бизнес с иностранными партнерами. Например, большинство программистов, дизайнеров и представителей других IT-профессий должны знать именно английский. Да и найти хорошую работу со знанием английского гораздо проще.

Что не так с китайским?

С вероятностью 90% английский будут использовать во всем мире как минимум до конца этого века. Китайский же с английским конкурировать сейчас не в силах.

КНР есть что предложить России. Но нужно понимать — китайцы точно так же знают английский, как и мы. И выучить английский для нас гораздо проще, чем китайский. Это тоже нельзя забывать.

Так что не сомневайтесь: знание английского будет еще долго важным требованием к любому жителю РФ, который желает получать большую зарплату. Хотя если вы знаете и английский, и китайский одновременно, то ваши шансы на успех будут еще выше.

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