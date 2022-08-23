Аналог «Сбербанка Онлайн» исчез из App Store Приложение для доступа к сервисам Сбербанка «СБОЛ» исчезло из App Store

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение «СБОЛ», которое давало возможность клиентам Сбербанка с устройствами на iOS использовать сервисы организации, исчезло из App Store, сообщает РИА Новости. При этом, как отмечает агентство, сам сервис продолжает работать.

Утром во вторник найти приложение через магазин по названию разработчика или самого сервиса не получилось, а при попытке перейти на него из Google появляется сообщение «Приложение недоступно». При этом сам сервис «СБОЛ» продолжает работу, — говорится в сообщении.

Ранее компания «Открытые ИТ-решения» выпустила агрегатор для банковских операций «СБОЛ» на операционной системе iOS, который предоставляет возможности для онлайн-банкинга. Согласно описанию сервиса, в нем можно получать актуальную информацию о курсах валют и металлов, проверить баланс и узнать местоположение точек для снятия денег. При вводе данных карты Сбербанка можно получить доступ к основным банковским операциям и функционалу, фактически копирующему «Сбербанк Онлайн».

Ранее мобильное приложение Сбербанка на платформах iOS и Android исчезло из официальных магазинов. При этом, как сообщили в «Сбере», установленные ранее приложения работают, ограничений по их использованию нет. В банке отметили, что удалять установленные приложения не нужно.