Аналитики рассказали, когда весна придёт в российские регионы

https://static.news.ru/photo/ee327dde-7b6f-11eb-a477-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты «Яндекс.Погоды» рассказали, когда в российские регионы придёт весеннее тепло. Они проанализировали данные с 1966 до 2017 год и выяснили, в какие даты «нежная погода» приходит в города РФ.

Анализ информации, собранной за 51 год наблюдений, показал дату, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать климатическую норму. Так, в Москве этой датой является 22 марта. Скорее всего, именно в эту дату в регион наконец-то придёт тепло, а природа начнёт оживать.

На юге весна должна была наступить 23 февраля, в Симферополе — 2 февраля, в Ростове-на-Дону тепло будет с 3 марта, а до конца месяца придётся подождать Самаре, Саратову, Нижнему Новгороду и Владивостоку. Самая поздняя весна ожидается на Урале и в Сибири.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придёт весеннее тепло. По словам синоптика, природа начнёт пробуждаться ото сна ближе к 10 апреля. Он отметил, что если вторая декада будет держаться в рамках климатической нормы, то третья декада уже начнёт превышать её. Таким образом, станет заметно теплее.