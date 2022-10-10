Россия начала проводить новый этап специальной военной операции на Украине, изменение тактики в сфере решения оперативных задач связано с назначением нового командующего войсками в районе проведения СВО — генерала армии Сергея Суровикина, такое мнение в беседе с «360» выразил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Как утверждает эксперт, ликвидация украинской инфраструктуры значительно снизит боеспособность ВСУ.

Суровикин и его штаб пересмотрели подходы к реализации СВО, и мы видим, что теперь приоритетными целями являются объекты военной и энергетической инфраструктуры. Именно их ликвидация позволит значительно снизить боеспособность формирования боевиков киевского режима,заявил политический аналитик.

Российский эксперт также обратил внимание на то, что изменение тактики военной группировки РФ на Украине нельзя называть местью за теракт на Крымском мосту.

Изменение тактики планировалось заранее и было связано с изменениями оперативной обстановки. Как мы уже можем наблюдать, проведение новой тактики смогло снизить активность формирования украинских боевиков на линии соприкосновения, — заключил Колчин.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже в СМИ появилась информация, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские власти не обсуждали вопрос изменения статуса специальной военной операции на Украине и введения военного положения. Представитель Кремля также подчеркнул, что значимые ключевые моменты СВО не могут осуществляться без доклада верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Это нормальная практика, добавил Песков.