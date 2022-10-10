Аналитик заявил о начале нового этапа спецоперации России на Украине Аналитик Колчин: новый этап СВО нельзя называть местью за взрыв на Крымском мосту

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Россия начала проводить новый этап специальной военной операции на Украине, изменение тактики в сфере решения оперативных задач связано с назначением нового командующего войсками в районе проведения СВО — генерала армии Сергея Суровикина, такое мнение в беседе с «360» выразил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Как утверждает эксперт, ликвидация украинской инфраструктуры значительно снизит боеспособность ВСУ.

Суровикин и его штаб пересмотрели подходы к реализации СВО, и мы видим, что теперь приоритетными целями являются объекты военной и энергетической инфраструктуры. Именно их ликвидация позволит значительно снизить боеспособность формирования боевиков киевского режима, — заявил политический аналитик.

Российский эксперт также обратил внимание на то, что изменение тактики военной группировки РФ на Украине нельзя называть местью за теракт на Крымском мосту.

Изменение тактики планировалось заранее и было связано с изменениями оперативной обстановки. Как мы уже можем наблюдать, проведение новой тактики смогло снизить активность формирования украинских боевиков на линии соприкосновения, — заключил Колчин.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже в СМИ появилась информация, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские власти не обсуждали вопрос изменения статуса специальной военной операции на Украине и введения военного положения. Представитель Кремля также подчеркнул, что значимые ключевые моменты СВО не могут осуществляться без доклада верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Это нормальная практика, добавил Песков.