NI: Россия выдержит давление санкций при поддержке Индии и Китая

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Россия имеет достаточно рычагов влияния, что позволит ей преодолеть давление санкций Запада, в том числе благодаря поддержке от Индии и Китая, заявил старший аналитик по стратегическим прогнозам правительства Пакистана Ахмед С. Чима. По его словам, это станет возможно при условии, что Россия выдержит украинское контрнаступление, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на издание The National Interest.

У Путина все еще есть некоторые рычаги влияния, и он выдержит шторм при условии, что армия выдержит украинское контрнаступление. Россия получила облегчение от поддержки, которой она пользуется со стороны Китая, Индии и других стран, которые не присоединились к санкциям против РФ, — пишет издание.

По словам аналитика, многие страны осознанно выбрали риск подвергнуться западным санкциям, например, Индия и Пакистан сделали это, чтобы стать ядерными державами. Но у России гораздо больше возможностей для противостояния, чем у этих государств, утверждает аналитик. Он пояснил, что половина стран G20 сделали выбор в пользу интересов России в украинском конфликте.

По сравнению с Индией и Пакистаном у России гораздо больше рычагов влияния, и половина стран G20 решили поставить свои экономические интересы в отношении Москвы выше Украины, — пишет издание.

Эксперт пояснил, что Россия имеет большое влияние из-за зависимости Европы от ее газа, кроме того, на нее приходится значительная часть мировых поставок продовольствия, а санкции провоцируют нехватку зерна в мировых масштабах.

Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид ранее заявила, что Штаты не возражают против поставок на мировой рынок российского зерна и удобрений. На эту сферу санкции США распространяться не будут, сказала помощник госсекретаря в ходе брифинга. Она отметила, что план по продлению зерновой сделки детально затрагивает данный вопрос.