Аналитик рассказал о ситуации в IT-отрасли и ее перспективах Аналитик Муртазин: IT-разработчикам необходимо превзойти зарубежных конкурентов

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Уход с российского рынка иностранных IT-компаний раскрыл некоторые проблемы с отечественным программным обеспечением, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, хотя на сегодняшний день российского софта достаточно, стало ясно, что его необходимо выводить на более качественный уровень.

На сегодняшний день мы можем заменить прикладной софт, его аналогов достаточно много. То есть отработано на 10–20 лет. Хоть прикладным софтом можно было заняться намного ранее, но мы по многим причинам этого не делали. С уходом зарубежных игроков из России и прекращением действия лицензий их продуктов стало ясно, что нам просто необходимо создать программное обеспечение на уровень выше, чем зарубежные, — рассказал эксперт.

Он высоко оценил стремление российских компаний занять освободившуюся нишу на рынке и выразил уверенность в успехе. В то же время Муртазин признал, что России будет трудно отказаться от зарубежных IT-продуктов в сфере проектирования средств разработки.

Ранее Муртазин заявлял, что Россия является одним из лидеров в разработке искусственного интеллекта. Он также назвал утопией идею создания некоего закрытого клуба крупных держав в области ИИ.