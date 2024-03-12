Аналитик предрек сокращение ввоза бананов в Россию Аналитик Плугов: ввоз бананов в Россию сократится в случае роста цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ввоз бананов в Россию может сократиться, если цены на этот фрукт вырастут, рассказал в беседе с NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, в прошлом году в РФ импортировали почти 1,4 млн тонн бананов, в этом же году показатель может составить 1 млн тонн или даже 0,5 млн тонн. Недостаток бананов будет компенсироваться другими фруктами, объяснил эксперт.

Если бананы будут дорожать, может снизиться объем их ввоза в Россию. В 2023 году ввезли почти 1,4 млн тонн бананов несмотря на рост цен. Вырастут цены — значит будем закупать не 1,4 млн тонн, а миллион, а 400 тысяч пойдет на яблоки. Значит, будем меньше покупать и компенсировать за счет других фруктов, — объяснил Плугов.

По его словам, ситуация с бананами в России будет зависеть от мирового предложения. Этот фрукт, напомнил аналитик, является одним из основных. При этом на первом месте все еще остаются яблоки.

В начале года, за январь 2024-го, цена за килограмм бананов составляла 155,3 рубля. При снижении поставок до миллиона цена может быть 180–190 рублей за килограмм. Если цена вырастет до 250 рублей, максимум ввезем 0,5 млн тонн, потому что цена не устроит потребителя, — добавил эксперт.

В конце февраля сообщалось, что в России вновь подорожали куриные яйца. С 13 по 19 февраля цены на продукт выросли на 0,24%. Кроме этого, повысилась стоимость творога, сахара и макаронных изделий.