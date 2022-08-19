Аналитик оценил вероятность применения Россией ядерного оружия Аналитик Михайлов: на данный момент предпосылок для применения Россией ядерного оружия нет

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Россия будет вынуждена применить ядерное оружие только в том случае, если появится угроза уничтожения страны, а на данный момент таких предпосылок нет, убежден руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Он напомнил, что ядерное оружие сдерживает недружественные страны от нападения, а его применение вызовет жесткую реакцию, пишет «360».

Любое применение ядерного оружия вызовет жесткую реакцию на планете, даже если это будет локальный случай. РФ же не может отделаться какими-то локальными ударами. Она будет применять весь арсенал в случае прямой угрозы стране, — пояснил эксперт.

Михайлов считает, что Россия и США обладают возможностями, которые способны уничтожить мир, поэтому главы государств вряд ли будут доводить ситуацию до военного конфликта.

18 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что использование Россией ядерного оружия, согласно военной доктрине страны, возможно только в качестве ответной меры на агрессию или при угрозе существования государства. Он выразил надежду, что США и НАТО отдают себе отчет, какими последствиями может обернуться «разжигаемая ими же антироссийская риторика с акцентом на применение ядерного арсенала».