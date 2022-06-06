Аналитик назвал «тяжелым ударом» запрет Тайваня на экспорт чипов в Россию Аналитик Бойко назвал «тяжелым ударом» запрет Тайваня на экспорт чипов в Россию

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Запрет Тайваня на экспорт чипов и микросхем в Россию станет тяжелым ударом для отрасли, так как все современные отечественные микропроцессоры выпускались азиатской компанией TSMC, заявил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Он добавил, что многие предприятия ввели соответствующие разработки для микрочипов, «сделанных в России», пишет журнал «Компания».

Это тяжелый удар, учитывая, что примерно все современные микропроцессоры российской разработки выпускались TSMC — от «Байкала» до «Эльбруса». По цепочке это затрагивает и те компании, которые поверили в микропроцессоры «сделано в России» и вели под них соответствующие разработки, например материнских плат, — уточнил Бойко.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в свою очередь, отметил, что запрет Тайваня никак не затронет производство чипов для различных карт. По его словам, российская компания «Микрон» уже выпустила порядка 200 тысяч чипов для карт «Тройка». Однако, уверяют аналитики, наладить импортозамещение микроконтроллеров и микросхем так быстро не получится. Они заявили, что «Микрон» производит микросхемы по технологии 130 нанометров, в то время как в тайваньской компании нормы по созданию подобной продукции составляют от 5 до 12 нанометров.

Ранее власти Тайваня приняли решение запретить экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографического оборудования, которое используется для производства данных микросхем. Также введено ограничение по конструктивному исполнению изделий: экспортируемые в РФ и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов.