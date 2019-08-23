https://static.news.ru/photo/357e77d4-c6d5-11e9-9eea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Mukhametchin/Global Look Press

В России создадут новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек на замену устаревшему Ан-2 «Кукурузнику». Об этом сообщили в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что новый самолёт создаётся для повышения транспортной доступности отдалённых регионов страны. Кроме того, он должен поспособствовать развитию местных воздушных линий, поясняет РИА Новости .

Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолёт «Байкал», разработанный на базе «Кукрузника». Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Как ранее писал News.ru, на Иркутском авиазаводе завершилась постройка третьего опытного самолёта МС-21-300. Воздушное судно передано на лётные испытания.