NI: санкции Запада против России не достигнут предполагаемого эффекта

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Политики, официальные лица и эксперты выражают сомнения в том, что санкции Запада против России достигнут предполагаемого эффекта. Уровень падения российской экономики не находится на критически низких значениях, прогнозируемых западными экспертами, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос.

Российский центральный банк принял быстрые меры в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине, чтобы защитить рубль от финансовых ограничений США и Европы. Президент США Джо Байден заявил в марте, что рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этом году, — пишет журналист.

Эпископос отмечает, что несмотря на массовый уход мировых компаний с российского рынка, власти нашли выход из ситуации и расширили возможности параллельного импорта в стране. Товары многих популярных брендов продолжают ввозиться в Россию через страны бывшего СССР: Казахстан, Беларусь и Армению.

Ранее корреспондент телеканала France 2 Бенжамен Деломбр подчеркнул, что российская экономика успешно справляется с западными санкциями. В частности Деломбр отметил, что многие российские предприниматели смогли обойти санкционные ограничения и сохранить свой бизнес.