https://static.news.ru/photo/aece5ed2-cc5d-11e9-ba78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Принадлежащий ВВС США самолёт OC-135B несколько часов кружил над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, американский OC-135B взлетел с подмосковного аэродрома Кубинка и совершил многочасовой полёт над Южным Уралом.

Кроме того, с 16 по 19 сентября наблюдательный полёт в небе над Россией проведёт Румыния.

При этом российский самолёт совершит облёт территории Бельгии, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что наблюдательный полёт российских военных состоялся 19 августа, в то же время ВВС США пролетели над Россией в рамках реализации Международного договора по открытому небу.