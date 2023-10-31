Американский самолет-разведчик совершил полет вдоль российской границы Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Финляндией вдоль границы с Россией

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Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США пролетел над территорией Финляндии вдоль границы с Россией, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Долетев до города Ристиярви, борт развернулся и направился в обратную сторону. Следом разведчик пошел на второй круг, но повернул назад уже над городом Йоэнсуу. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Согласно данным мониторингового сервиса, у границ России летал Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE31. Он вылетел из Польши, преодолел пространство над прибалтийскими странами, а затем пролетел вдоль российско-финской границы.

До этого Министерство обороны России сообщало, что российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС Норвегии над Баренцевым морем. При приближении истребителя иностранное судно выполнило разворот от границы РФ, по данным ведомства. Нарушения границы допущено не было. МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Экипаж истребителя выполнял полет над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами и с соблюдением мер безопасности.

Еще ранее американский беспилотник RQ-4B Global Hawk приблизился к границе России над акваторией Черного моря. Поднятый в воздух Су-27 не допустил нарушения границ страны американским дроном.