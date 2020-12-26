Американский портал назвал десять самых удивительных мест в России

https://static.news.ru/photo/3bdc7e68-47f9-11eb-8fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/Russian Look

Советы планирующим путешествие в Россию дал туристический портал Fodor’s Travel, перечислив наиболее поразительные районы страны.

Идеальным приключением для авантюристов называет автор материала поездку по диким местам России. В частности, Дженнифер Хадсон считает, что путешествие по Камчатке «стоит риска», советуя приезжать туда летом.

Также в рейтинг попало плато Путорана в Сибири, где «есть шанс почувствовать себя настоящим исследователем», «призрачно красивый» национальный парк «Шантарские Острова» и «мрачный и красивый мыс Дежнёва».

На пятом месте в списке национальный парк «Ленские Столбы».

Летом и осенью Столбы окружены цветущими лугами и светятся на солнце красным и золотым, зимой река замерзает, а пейзаж становится мрачным и драматичным, — восхищается автор.

На шестом месте Курильские острова, где «пейзаж не менее сенсационный», на седьмом — Тофалария, «дождливая, туманная, непроницаемая земля тайги, глубоких каньонов и быстротекущих рек и ручьёв», историко-культурный регион в Иркутской области. Также в список попали Чарские Пески в Забайкалье и девственные леса Коми.

Замыкает список озеро Байкал. Автор советует приезжать на озеро и летом, и зимой, когда оно становится «страной чудес», но призывает вести себя бережно по отношению к окружающей среде.

Как писал NEWS.ru, в будущем году сохранится высокий спрос на внутренний туризм, а с помощью чартерных программ россияне смогут побывать в самых отдалённых уголках страны. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он добавил, что благодаря чартерным программам россияне смогут отправиться в недорогое путешествие в отдалённые регионы страны — на Байкал, Сахалин или Камчатку.