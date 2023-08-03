На Артемовском направлении в зоне боевых действий убит американский наемник Джефф Джонс, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он уточнил, что смерть настигла американца во время его повторной командировки в зону боевых действий.

Чтобы Лоурэнсу (ранее убитому наемнику из США. — NEWS.ru) было не обидно, к нему «присоединился» еще один американский наемник Джефф Джонс. Последний был утилизирован на Артемовском направлении во время повторной командировки в зону конфликта, —написал военкор.