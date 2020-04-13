Американский эсминец зашёл в Чёрное море

Эсминец «Портер» ВМС США зашёл в Чёрное море. Черноморский флот ВМФ РФ взял на сопровождение морское судно.
В Центре управления обороной РФ отметили, что специалисты отслеживают путь американского корабля,
Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18 часов 30 минут 13 апреля 2020 года в акваторию Черного моря эсминец УРО «Портер» ВМС США, — сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.
Как писал NEWS.ru ранее, командование ВМС США сообщило, что цель захода корабля «Росс» в Чёрное море — поддержание безопасной обстановки в этом районе в ходе операции «Атлантическая решимость». Уточняется, что российский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем УРО «Росс».
Добавьте наши новости в избранные источники