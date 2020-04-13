Американский эсминец зашёл в Чёрное море

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В период нерабочего апреля в удалённом режиме трудятся только 30% граждан России. Об этом сказано в исследовании банка «Открытие».

Исследователи провели опрос с 10 по 12 апреля. В нём приняли участие около тысячи россиян в возрасте 18–60 лет с доходом от 30 до 60 тыс. рублей в месяц в...