Американский БПЛА «Жнец» сдал специалистам в РФ урожай военных секретов Эксперты ВПК России изучили содержимое упавшего БПЛА «Жнец»

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После падения американского беспилотного летательного аппарата-разведчика MQ-9 Reaper («Жнец»), Вашингтон был вынужден прекратить разведку в Черном море. Об этом говорится в материале портала «Свободная пресса». Там отмечается, что таким образом НАТО в целом и США в частности утратили оперативный разведактив в Азово-Черноморском регионе.

По информации издания, специалисты Черноморского флота успешно подняли рухнувший беспилотник и извлекли из него оборудование. Его изучение дало бесценную информацию о характеристиках ряда критически важных радиоэлектронных узлов «Жнеца».

В результате США потеряли возможносить запускать беспилотники-разведчики MQ-9 Reaper и RQ-4B Global Hawk на ранее доступные рубежи эффективной ржиолокационной и оптико-электронной разведки.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что после обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.