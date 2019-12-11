https://static.news.ru/photo/d101a5a0-1c7a-11ea-9db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Facebook.com/University at Buffalo

Суд Советского района Рязани признал пятерых иностранцев виновными в нарушении российского Кодекса об административных правонарушениях.

К ответственности привлечены учёные из научно-исследовательского университета Буффало (штат Нью-Йорк, США), которых общественная организация «Деловая Россия» пригласила встретиться с бизнесмена региона и студентами рязанского филиала Московского политехнического университета, передаёт ТАСС.

После встречи учёных оштрафовали за нарушение визового режима, так как они въехали на российскую территорию по туристическим визам, но беседу со студентами суд расценил как преподавательскую деятельность. Согласно ч. 2 ст. 18.8 КоАП, штраф за вменённое нарушение составляет 2–5 тысяч рублей и возможность депортации.

Как сообщила «Деловая Россия», запланированную сессию с предпринимательским сообществом Рязани пришлось отменить, так как делегация из Буффало была вынуждена покинуть Россию. Местное издание «Вид сбоку» уточняет , что учёных депортировали и запретили въезд на территорию РФ на несколько лет.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о развязывании США «визовой войны», создавая российским представителям препятствия для участия в международных мероприятиях на территории США.