«Амедиатека» вырезала сцену поцелуев из спиноффа «Секса в большом городе»

Фото: HBO/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из сериала «И просто так»

«Амедиатека» вырезала сцену поцелуев двух героинь из пятой серии первого сезона сериала «И просто так» — спиноффа «Секса в большом городе», следует из видео на сайте платформы. На кадрах персонажи Че и Миранда впервые целуются в кадре.

Происходит это на кухне Кэри, которая поправляется после операции. В версии «Амедиатеки» сцену полностью удалили — Че просто заходит в гости, а затем исчезает из повествования. Более того, сервис переозвучил диалог так, что о связи девушек вовсе не упоминается. В оригинале Кэри жаловалась, что проснулась от стонов на кухне.

Ранее площадка «Кинопоиск» присвоила американо-канадскому детскому мультипликационному сериалу «Мой маленький пони» рейтинг 18+. Это могло быть связано с персонажем по имени Радуга Дэш. У этого пони грива и хвост окрашены в цвета радуги. Вероятно, что это могли счесть за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Верховный суд РФ 30 ноября признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России. Решение вступило в силу немедленно.

По мнению доктора медицинских наук, профессора Владислава Шафалинова, Россия должна принять решение о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая навязывает всему миру нездоровые ценности. По его словам, ВОЗ является чисто политическим инструментом влияния Запада, не имеющим отношения к сохранению здоровья и жизни людей.