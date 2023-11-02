«Аллюзия»: МИД о сравнении событий в Дагестане с еврейскими погромами Захарова: беспорядки в Махачкале и еврейские погромы — ложные параллели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ

Сравнение представителями Белого дома беспорядков в аэропорту Махачкалы с еврейскими погромами в Российской империи является ложной исторической параллелью, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По словам дипломата, подобные заявления американских властей — провокация, нацеленная на разжигание националистических чувств.

Мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуации у нас в стране. Это ложные исторические несуществующие параллели, которые не имеют право озвучиваться официальными органами власти правовых государств. Насколько Америка правовое государство? Многие задают себе этот вопрос. Так или иначе, если государство провозглашает правовую основу своего устройства, то не имеет право на подобные аллюзии, — сказала Захарова.

Дипломат также указала на причастность Запада к событиям в Махачкале.

К этому причастны киевские спецслужбы, которые финансируются Западом. Поэтому прямо, косвенно, криво, косо — не знаю как, но так или иначе, Запад к этому причастен, — заявила Захарова.

Ранее представители Белого дома и Госдепартамента США Джон Кирби и Мэттью Миллер сравнили беспорядки в аэропорту в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи. Кирби также отверг причастность к этим событиям Запада.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки, причиной тому стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек ворвались в здание воздушной гавани и на летное поле. Позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков.