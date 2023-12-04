Армию России усилили «Аллигаторами»: новости СВО на вечер 4 декабря Российские военные начали использовать аэролодки Alligator на Херсонском направлении

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Российская армия начала применять новые аэролодки, получившие название Alligator, сообщили производители техники. По словам представителя компании Вячеслава Кочеева, они используются солдатами на Херсонском направлении для доставки амуниции и перевозки раненых военнослужащих.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 4 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 300 солдат на Донецком направлении

Подразделения Вооруженных сил России нанесли воздушные и артиллерийские удары по позициям украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате атак противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными, а также два бронетранспортера и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении армейская авиация и артиллеристы группировки войск «Центр» помогли российским пехотинцам отразить пять атак штурмовых групп ВСУ. По данным Минобороны РФ, противник направил в бой штурмовиков 63-й и 67-й механизированных бригад, однако они потерпели поражение. За последние сутки украинская армия потеряла до 280 солдат, пять боевых бронированных машин «Козак», а также три автомобиля на данном направлении.

На Купянском направлении также были зафиксированы попытки неудачного штурма со стороны ВСУ. Потери противника на этом участке составили до 35 человек, также украинские войска лишились трех бронемашин, четырех пикапов и одной САУ «Гвоздика».

Российские войска также нанесли огневое поражение подразделениям 102-й бригады территориальной обороны на Южно-Донецком направлении. Позиции противника находились в районе населенного пункта Приютное. За сутки противник потерял до 100 человек, четыре бронемашины и два автомобиля.

Системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили по меньшей мере 35 беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО. Дроны ВСУ были замечены на территории ЛНР, ДНР, Херсонской, а также Запорожской областей. Также был сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву западными партнерами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армия России продолжает наступление на Авдеевку

Российские подразделения постепенно продвигаются в Авдеевке, нанося поражение украинским войскам, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По его данным, армия России заняла большую часть населенного пункта Марьинка и продвинулась к Северному, расположенному западнее Авдеевки. К северу от города же войскам удалось пройти за железнодорожную насыпь у населенного пункта Степное.

Ситуация у местного коксохимического завода остается без изменений, сообщает Readovka. Источники издания утверждают, что на данном участке проходят встречные бои. По позициям ВСУ, расположенным в районе поселка Виноградники, наносятся удары из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Украина задумалась о возвращении ядерного оружия

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что властям страны пора задуматься о возвращении ядерного оружия в арсенал республики. По его словам, без таких вооружений Украине не выжить. При этом он подчеркнул, что в сложившейся в стране ситуации виноваты сами украинцы, так как они «распродали» запасы военной техники прямо перед началом специальной военной операции.

Отмечается, что Украина обладала ядерным оружием, пока находилась в составе Советского Союза. В 1994 году она подпила Будапештский меморандум, получив гарантии безопасности от России, Великобритании и США в обмен на неядерный статус.

Командование ВСУ готовится отправить в атаку бойцов Иностранного легиона

Командование Вооруженных сил Украины укрепило позиции армии в районе населенного пункта Горловка (ДНР), отправив туда наемников из состава Иностранного легиона, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, на данный участок фронта прибыли несколько десятков иностранных граждан. По данным российской разведки, они готовы пойти в атаку, заявил Гагин. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Фото: МО Украины

Российская экономика адаптировалась под условия ведения СВО

Экономика России успешно адаптировалась к условиям специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские предприятия поддерживают необходимый для выполнения боевых задач режим.

Успешную адаптацию России к текущим реалиям также констатируют и европейские эксперты. Так, французское издание Le Figaro считает, что странам Запада так и не удалось добиться ослабления России ни в экономическом, ни в военном плане.

Зеленский теряет доверие украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно теряет доверие граждан, сообщает издание The Economist. Согласно результатам проведенного опроса, его рейтинг падает на фоне стремительного роста популярности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его рейтинг стал в два раза выше, чем у Зеленского.

Авторы исследования отмечают, что по уровню доверия Зеленский также уступает главе ГУР Украины Кириллу Буданову. Ему доверяет около 45% граждан, в то время как Зеленскому — лишь 32% населения. Предполагается, что это связано с коррупционными скандалами в правительстве и общей обеспокоенностью граждан.

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