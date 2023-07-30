«Аллигатор» уничтожил украинскую БМП и попал на видео Минобороны России показало кадры работы вертолета Ка-52 по украинской БМП под Запорожьем

Фото: МО РФ

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», заметив выдвижение боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины, нанес удар управляемой ракетой. На опубликованных Минобороны РФ кадрах можно увидеть, как цель была полностью уничтожена прямым попаданием.

Ранее Минобороны поделилось кадрами ликвидации укреплений ВСУ на Запорожском направлении. Украинский опорный пункт был поражен тоже с помощью вертолета Ка-52 «Аллигатор». Летчики успешно уничтожили подразделение врага с противотанковыми боеприпасами.

28 июля издание Newsweek со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщило, что новая версия российского ударно-разведывательного вертолета Ка-52М и его предшественник Ка-52 способны нанести Украине колоссальный урон. «Аллигатор» может поражать как бронетехнику ВСУ на земле, так и воздушные цели.

15 июля Министерство обороны России уже делилось кадрами боевой работы экипажа Ка-52 в зоне проведения специальной операции. На опубликованном ролике отчетливо видно попадание управляемой ракетой по украинскому бронеавтомобилю на Южно-Донецком направлении. В результате работы Ка-52 вражеская техника была полностью уничтожена.