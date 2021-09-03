Алкогольный завод в Дербенте запустит в производство шампанское

Новая производственная линии продукции позволит алкогольному заводу дагестанского Дербента поставлять на прилавки 15 миллионов бутылок шампанского в год. Об этом сообщает ТАСС.

Директор алкогольного предприятия Магомед Садулаев рассказал о новом продукте, который начнет производить его завод. Шампанские вина станут новым товаром известно производителя. По словам руководителя, производственных мощностей хватит для изготовления до 15 миллионов бутылок благородного напитка. На данным момент, первая продукционная линия уже запущена, она в состоянии произвести до 13 миллионов единиц. В будущем объем поставок продукции на прилавки будет увеличен.

Ранее сообщалось, что объем потребления шампанских вин в России вырос. Согласно показаниям статистики, объемы шампанского, которое было выпито россиянами в 2021 году вырос на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Показатели потребления водки наоборот в этом году упали на 3,1%.