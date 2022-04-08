Алиханов исключил ограничение транзита между Калининградом и Россией

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион не окажется ограничен в автомобильном сообщении с остальной Россией из-за санкций ЕС. Под ограничения не попал автотранзит через территорию ЕС, отметил он в Telegram.

Пункт b параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений, — пояснил глава региона.

Так Алиханов отреагировал на принятие Евросоюзом пятого пакета санкций, в котором запрещены автоперевозки по территории ЕС операторам из России и Белоруссии. Ограничения не распространяются на медицинские и продовольственные товары.

Ранее стало известно, что замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал «игрой с огнём» возможную блокаду Калининградской области, которую обсуждают в Европе. По его словам, Россия надеется, что здравомыслие не позволит Европе сделать подобный шаг.