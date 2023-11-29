Александр Суворов: святой или палач на службе царя?

Фото: Общественное достояние/Wikimedia Commons

Александр Суворов

Всемирный русский народный собор (ВРНС) высказал поддержку предложения Московского патриарха по канонизации полководца Александра Васильевича Суворова. По православной традиции все причисленные к лику святых считаются не только приближенными к Богу покровителями России, но и неустанно молящимися за ее благо. Между тем для людей, пусть и православных, но невоцерковленных, такая инициатива может показаться излишней. Но разве кто-то ставит под вопрос заслуги полководца перед страной, историю которой он реально формировал своим талантом?

По пути Александра Невского

Есть святые, признанные всеми ветвями христианства. Есть общие православные, чья канонизация относится еще ко временам Византийской империи. А есть исторические фигуры нашей истории, чье влияние на становление и развитие страны иногда пафосно называется духоскрепным. Иными словами, речь идет о людях, совершавших помимо служения народу и государству еще и очевидные духовные подвиги. Ставшие вдохновляющим примером для последующих поколений.

Недаром у нас со времен старины напоминали, что не стоит даже село без праведника. А что уж говорить об огромном государстве со сложной историей, которое в течение целого тысячелетия вынуждено было защищать свою идентичность, суверенитет и независимость. А ведь эти испытания, проверка на приверженность принципам, своим ценностям продолжаются и поныне.

Наша особенность в том, что в пантеоне отечественных святых наряду с выдающимися деятелями, распространявшими православие иногда ценой собственной жизни, присутствуют Александр Невский и Дмитрий Донской. А с недавнего времени и победоносный адмирал Федор Ушаков. А ведь Александр Ярославович, успевший принять схиму до смерти, и обозначил решительный поворот всей русской политики на Восток, спас своей выверенной мудрой политикой страну от разорения ордой и поглощения Литвой. Что стало основой мощного возрождения державы при его потомках.

Проблема Дмитрия Донского

В Северной Италии, которую войска под командованием Александра Суворова освободили от французов, по воспоминаниям современников, матери подносили к нашему полководцу новорожденных детей, чтобы он их благословил. Это ли не доказательство особого восприятия личности полководца? А клевреты ревнивого Наполеона, готовившего нападение на Российскую империю, распространяли по Европе небылицы о якобы совершенных суворовскими солдатами зверствах в пригороде Варшавы. Хотя там ни одной витрины не было разбито. Чем вам не нынешняя инсценировка в Буче?

Конечно, можно недоумевать, почему вопрос о канонизации возник лишь спустя 223 года после кончины генералиссимуса. Но ведь и Дмитрия Донского канонизировали только в 1988 году. Конечно, у Дмитрия Ивановича были свои противоречия с тогдашними церковными иерархами. Но и церковь неоднократно переживала смутные времена, когда явно было не до канонизаций. К тому же существующий канон подразумевает необходимое время для сбора особого рода доказательств. В том числе воздействия имени покойного или его мощей. Хотя слово «чудо» скептически воспринимается в наш рациональный век.

Наше благочестие против украинского мрака

Канонизация адмирала Федора Ушакова, известного не только своими морскими победами, но и благотворительностью, стала своеобразным прорывом. Понятно, почему нашим ракетным войскам покровительствует Илья пророк. Но облику современной армии скорее подходят образы более национальные, олицетворяющие наши исторические достижения. Поэтому у ВМФ есть Федор Ушаков, не потерявший ни одного корабля.

А матушка пехота станет уповать на Александра Суворова, оставившего ей свою «Науку побеждать». На Бога надейся, а сам не плошай!

Между тем украинские церковные раскольники спешат канонизировать некоего пса Патрона. И это не шутка. Иконы этого существа уже готовы, а заодно и рождественские песнопения в честь собаки. Кто кому молится...

Читайте также:

А может, Сталина снова вернуть в мавзолей? Или надо забыть о нем навсегда?

Конец императора: Анатолию Быкову по кличке Толя Бык могут дать 13 лет

Пенсионеры не хотят работать, ведь у них большие пенсии. Вы это серьезно?

Поливайте грязью друг друга, но не памятники: нам пора повзрослеть