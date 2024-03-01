Больная Zivert, альбом Пугачевой, Симоньян и слив ФРГ: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Global Look Press

Маргарита Симоньян, Алла Пугачева, Юлия Зиверт

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву сравнили с Адриано Челентано из-за нового альбома, певица Zivert (Юлия Зиверт) впервые вышла в свет после сообщений о болезни, в медиапространство просочилась запись, на которой немецкие офицеры обсуждают атаки на Крымский мост, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что общего у Пугачевой и Челентано?

Новый альбом певицы Аллы Пугачевой под названием «P. S.», выпущенный в пятницу, 1 марта, состоит из 20 записей с юбилейного концерта артистки, который прошел в Кремлевском дворце в 2019 году, пишет KP.RU. По данным издания, записи с мероприятия уже пятый год можно найти в открытом доступе в Сети.

Звукорежиссер Анатолий Лопатин, который на протяжении многих лет работал с певицей, подтвердил, что она не записывала вошедшие в альбом треки на студии. Отмечается, что в «P. S.» композиции сопровождаются аплодисментами гостей, которые присутствовали на концерте пятилетней давности, а также небольшими репликами самой Пугачевой.

Авторы статьи предполагают, что, выпустив новый альбом, артистка хотела заработать. Однако, как считают эксперты, этого не произойдет, поскольку новых творческих работ исполнительницы в релизе не было.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Другое мнение высказал продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. Он рассказал NEWS.ru, что в альбоме Аллы Пугачевой «P. S.» много нового материала, это не просто студийные записи, а хорошо обработанные, с исправленным вокалом. Также, по его мнению, это не прощальный поклон Примадонны. Бабичев считает, что эта история напоминает ситуацию с Адриано Челентано.

«В серьезном возрасте Челентано дал два больших шоу в прямом эфире в 2012 году и после этого сразу выпустил большой концертный альбом с „причесанными“ версиями тех песен, которые исполнялись на концерте. Тогда все говорили, что история подошла к концу. Вот он ярко, громко хлопнул дверью, но после этого в творческой жизни Челентано было много интересного — альбом с певицей Миной Маццини, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу. Я думаю, с Пугачевой прощаться не стоит. Это просто напоминание о себе», — сказал Бабичев.

Музыкальный критик полагает, что новый альбом Пугачевой особенно ценен в свете сегодняшних событий. По его мнению, каждый поклонник певицы будет по-другому вслушиваться в песни и искать скрытые смыслы.

Иную точку зрения высказал звездный адвокат Андрей Алешкин. Юрист в беседе с «ФедералПресс» предположил, что сборник «P. S.» может быть последним словом Примадонны.

«Сегодня, как мне видится, вышел последний альбом Пугачевой. Звезда нам говорит: „До свидания“. Последние слова и лучшие песни. Постскриптум — даже название альбома выражает все личное и давно сказанное. Это прощание со страной», — предположил Алешкин.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Адриано Челентано

Zivert вышла в свет на фоне новостей о заболевании

33-летняя российская певица Zivert (Юлия Зиверт) впервые после сообщения о прекращении концертной деятельности из-за болезни появилась на шоу «Голос» на Первом канале, пишет StarHit. На кадрах со съемок артистка сидит в кресле жюри в белоснежном костюме и в жемчужном ожерелье. По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты, члены команды знают о недуге артистки и заботятся о ней.

«Мы Юлю бережем и чуть ли не пылинки с нее сдуваем. Работа в „Голосе“ — большая нагрузка, но менее всего физическая. Ничто не мешает нашей прекрасной наставнице готовить со своей командой суперномера для следующих этапов конкурса. Юле здоровья!» — заявил Аксюта.

Сама артистка в конце февраля рассказала фанатам об отмене всех своих концертов на ближайшие полгода по причине серьезных проблем со здоровьем, соответствующее видео было опубликовано в ее Telegram-канале. Боли мучают певицу уже полтора года, но сейчас они приобрели прогрессирующую форму.

Некоторое время, по словам певицы, она пыталась выступать на обезболивающих уколах и старалась отвлечься от плохого самочувствия при помощи творчества. Однако сейчас организм уже «бьет в колокол», поэтому Zivert приняла решение подумать о себе и уйти в отпуск.

Причину болевых синдромов артистка назвать не смогла. По советам врачей, которые приняли решение не провоцировать ухудшение самочувствия тяжелыми нагрузками, Zivert отложила выступления. В то же время певица продолжит работать наставницей в 12-м сезоне музыкального шоу «Голос».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Zivert (Юлия Зиверт)

Германия планирует атаковать Крымский мост?

1 марта главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о появившейся у нее записи, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, на нем немецкие военные упоминают коллег из США и Британии как давно участвующих в конфликте на Украине.

«Кое-что крайне интересное передали мне товарищи в погонах, как раз в тот день, когда [канцлер Германии Олаф] Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. <...> На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю», — пояснила журналист.

Также Симоньян раскрыла имена офицеров бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Она уточнила, что разговор вели начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц. Кроме того, в беседе принимали участие сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

«К сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10, и даже не 20 ракет», — прокомментировала Симоньян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

Кроме того, главред RT опубликовала во «ВКонтакте» полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ. Из текста следует, что немецкие военные обсуждали возможное использование ракет Taurus для удара.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе», — заявил один из участников разговора.

Симоньян утверждает, что разговор состоялся 19 февраля. Один из военных высказал мнение, что разбомбить Крымский мост ракетами Taurus можно, если использовать для пусков французский истребитель Dassault Rafale.

После публикации Симоньян представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в Telegram-канале, что интересно на этот счет узнать мнение главы МИД Германии Анналены Бербок. Российский дипломат добавила, что у немецкой прессы появился шанс доказать свою независимость и задать вопросы властям ФРГ.

«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», — написала Захарова.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал рассмотреть вопрос о признании Германии страной-террористом. Поводом для этого стало обсуждение ударов по Крымскому мосту немецкими офицерами. В беседе с NEWS.ru Журавлев напомнил, что по переправе ежедневно передвигаются тысячи мирных граждан и последний взрыв унес жизни невинных людей.

«Предлагаю на основании существующих доказательств рассмотреть вопрос о признании ФРГ страной-террористом, со всеми вытекающими из этой формулировки последствиями», — сказал он.

Журавлев подчеркнул, что прошлые попытки подорвать мост не обошлись без участия специалистов из стран Запада. Он также упомянул теракт на «Северных потоках», следы которого свидетельствуют об участии «международного преступного консорциума», куда входят США и Норвегия.

«На Западе ни перед чем не остановятся, чтобы навредить России. В этом-то и нет как раз ничего удивительного. Просто Германия почему-то старается изобразить, будто отстранена от конфликта», — убежден парламентарий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Крымский мост в Керчи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно направить в бундестаг требование провести расследование в связи с такими обсуждениями.

«После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной думы. Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование», — написал Володин.

Он подчеркнул, что запись разговора офицеров бундесвера обязывает немецкую сторону дать объяснения по ряду вопросов, таких как: понесут ли эти офицеры наказание, знает ли канцлер Олаф Шольц, что такие действия потребуют от России нанести ответный удар? Вместе с тем спикер Госдумы задался вопросом, какими решениями ФРГ руководствовались военные бундесвера во время обсуждения планов удара по инфраструктуре России.

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