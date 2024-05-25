Алаудинов выдал российский паспорт украинскому военнопленному

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Апты Алаудинов

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что выдал российский паспорт украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, попавшему в плен. По его словам, украинец попросил не включать его в списки на обмен.

Получилось так, что, когда он к нам попал, он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд, не обменивали и дали ему возможность стать гражданином Российской Федерации. Вот я хочу показать паспорт гражданина России. Сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву, — сказал командир спецназа «Ахмат».

Алаудинов напомнил, что Ананьев попал в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки. Он подчеркнул, что солдат не является для России ни военнопленным, ни врагом. По его словам, Ананьев стал гражданином Российской Федерации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что среди жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей более 3,2 млн человек получили российские паспорта. Глава государства отметил, что во всех этих регионах созданы подразделения органов внутренних дел.