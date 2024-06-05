Соратник Кадырова рассказал, когда закончится СВО Алаудинов: 2024 год завершится победой России в СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника ГУ МО РФ по военно-политической работе Апти Алаудинов уверен, что 2024 год завершится победой России в специальной военной операции на Украине. По его словам, несмотря на поставку вооружения Западом, Вооруженные силы Украины не в состоянии переломить ход событий на передовой, передает ТАСС.

Абсолютно не отступаю от своих слов: я считаю, что этот год завершится победой России. Считаю, что те силы и средства, что они сейчас собрали, мы их тоже перемелем. Перемолоть их мы можем, у нас есть достаточно серьезный ресурс, — заявил Алаудинов.

Ранее Алаудинов отмечал, что разрешением бить по России Запад рассчитывает спровоцировать бунты внутри страны. По его словам, подобная стратегия — это часть гибридной войны, однако она обречена на провал. Противники РФ не понимают духовную составляющую населения России, считает он.

До этого командир спецназа «Ахмат» прогнозировал, что оборона ВСУ начнет сыпаться на большинстве направлений уже в мае — июне. Украинские бойцы возводят достаточно серьезные фортификационные сооружения, но они не остановят российскую армию, отмечал Алаудинов. По его словам, российские военные хорошо подготовлены и имеют козыри в рукаве.