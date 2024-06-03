Соратник Кадырова раскрыл, почему Запад разрешил ВСУ бить по России Алаудинов: Запад разрешил ВСУ бить по РФ в надежде спровоцировать бунт населения

Фото: МО Украины

Разрешением бить по России Запад рассчитывает спровоцировать бунты внутри страны, считает командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудинов. По его словам, подобная стратегия — это часть гибридной войны, однако она обречена на провал. Противники РФ не понимают духовную составляющую населения России, передает его слова РИА Новости.

Я считаю, что Запад, он уже понимает, что в СВО уже проиграл. То есть удивляться тут нечему. Ну и естественно, проигравший непосредственно на передовой Запад пытается сделать все для того, чтобы нанести максимальный удар по мирному населению. Для того, чтобы заставить население страны где-то взбунтоваться, где-то начать проводить какие-то акции. Не понимает духовную составляющую нашего населения, нашей страны, — заявил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что первым американским оружием, которым украинская армия ударила по российской территории после разрешения США, стали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Атака была произведена вечером 31 мая. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский написал, что это «долгожданный шаг».