Активы ЕС, перепады погоды, дело «Коррозии металла»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Shutterstock/FOTODOM

Сергей Троицкий

Реакция Евросоюза на решение президента России Владимира Путина передать акции российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпрому», температурные перепады, которые надвигаются на Россию, административное дело в отношении участников группы «Коррозия металла» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Евросоюз отреагировал на передачу активов Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому»?

Президент России Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче 100% акций российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы». Документ расширил перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление.

27 апреля внешнеполитическая служба Евросоюза распространила заявление, в котором призвала Россию пересмотреть решение о временной передаче в управление АО «Газпром бытовые системы» активов BSH Hausgerate и Ariston. Брюссель отметил, что Москве следует «найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями».

В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в Twitter (X), что вызовет российского посла Алексея Парамонова. Он уточнил, что дипломата пригласят для объяснений в связи с решением правительства РФ передать активы Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство требует объяснений в связи с решением о национализации Ariston Thermo Group», — написал Таяни.

Самые известные марки в России немецкого концерна BSH Hausgerate GmbH — Bosch и Siemens. Итальянская компания Ariston, принадлежащая концерну Indesit Company, продает крупную бытовую технику. «Газпром бытовые системы» — дочерняя компания «Газпрома», производящая бытовые газовые и электрические плиты.

Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в апреле 2023 года. В документе говорится, что он обусловлен «необходимостью принятия безотлагательных мер» в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан.

Ранее с передачей активов под временное управление столкнулись немецкая энергетическая компания Uniper, финская компания Fortum, а также фирма Danone. Позднее глава государства изменил решение по Danone и отменил свой указ.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Какая погода ожидается в России с 29 апреля по 5 мая?

В Московском регионе начало недели прогнозируется теплым и без дождей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температурный фон при этом будет сильно различаться в зависимости от времени суток.

«С понедельника, 29 апреля, в Москве погодой будет дирижировать хорошо выраженный антициклон. Его действие продлится до среды включительно. Будет малооблачно, но ночные температуры понизятся до 4–7 градусов. <...> Но дневные температуры будут симпатичными при солнечной погоде. В понедельник — около 20 градусов, во вторник — 22–24», — рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в среду, 1 мая, погода в Москве будет комфортной — около 10 градусов ночью и около 20 — днем. По области и в соседних регионах температура воздуха будет варьироваться в диапазоне 18–22 градусов, что выше нормы на 2–3 градуса. При этом он предупредил, что в этот день местами возможны небольшие кратковременные дожди.

В четверг, 2 мая, циркуляция атмосферных масс начнет меняться, в столичный регион будет поступать воздух с северо-востока, что сделает погоду более прохладной, а с пятницы начнется похолодание.

В Петербурге, по словам собеседника NEWS.ru, два последних дня апреля будут близкими к климатической норме. В ночные часы столбики термометров будут показывать 5–6 градусов тепла, в дневные — 14–18. Но с 1 мая из-за перемещения воздушных масс с севера днем похолодает до 10–15 градусов. В последующие дни также ожидается понижение температуры до 8–13. Местами возможны небольшие дожди.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центрально-черноземных областях (Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой) температура воздуха будет выше, чем в Москве, примерно на 2 градуса, отметил Вильфанд. По ночам в этих регионах ожидается 6–11 градусов, днем — 15–20. К концу недели похолодает до 13–18 градусов в дневные часы. Местами возможны несильные дожди.

Летняя погода прогнозируется на юге Европейской России, в том числе на Черноморском побережье Кавказа, а также в континентальных районах Кубани и на Ставрополье.

«В Красноярском и Ставропольском краях местами уже фиксируются температуры, близкие к 35-градусным отметкам. В апреле это бывает крайне редко», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

В понедельник, 29 апреля, в ночные часы там прогнозируется 11–16 градусов, в дневные — 25–30. С 1 мая начнется небольшое понижение температурного фона до 10–15 градусов ночью и 19–24 днем, что тем не менее будет выше климатической нормы. К концу недели там ожидается 20–22 градуса тепла. Возможны локальные дожди.

При этом в Поволжье — в Самарской и Ульяновской областях, а также в Татарстане начнется постепенное понижение температурного фона, особенно по ночам, спрогнозировал Роман Вильфанд.

«В понедельник еще будет выше 10 градусов, а впоследствии — 4–9 градусов. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне 14–19 градусов. На юге Приволжского федерального округа, в Оренбургской области — до 20–23. Местами пройдут дожди», — отметил собеседник NEWS.ru.

В свою очередь синоптик Александр Ильин добавил, что в Самаре, Саратове, Оренбурге будет «тепло, но не жарко». Там, по его данным, на 1 мая ожидается 18–23 градуса тепла. В Кировской области и Пермском крае «достаточно прохладно» — 8–12 градусов, а в северных районах — до 1–6 градусов.

Тем временем холодная погода сохранится на севере Урала, в Сибири, Красноярском, Хабаровском, Приморском краях, а также в Хакасии. Там, по словам Романа Вильфанда, не обойдется без заморозков и снегопадов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о деле группы «Коррозия металла»?

Группа «Коррозия металла» 27 апреля выступала в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде в рамках гастрольного тура по российским городам. По данным Telegram-канала Baza, во время концерта силовики ворвались в заведение и положили на пол всех зрителей, после чего задержали порядка 40 человек.

«Посетители концерта рассказали, что причиной задержания могла быть тематика песен. „Коррозия металла“ играет треш-метал, тексты их песен — с ультраправым националистическим уклоном. Ранее несколько композиций группы попадали в списки Минюста как экстремистские», — говорится в сообщении канала.

Директор коллектива Мария Рунова сообщила, что задержание произошло в перерыве между песнями. По ее данным, правоохранители сказали, что у них есть претензии к «мерчу группы».

Baza утверждает, что в ходе задержания пострадали несколько человек. В частности, у Руновой диагностировали сотрясение мозга, а один из организаторов концерта получил сильный ушиб, пишет канал.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в ходе следственных действий были задержаны лидер рок-группы Сергей Паук Троицкий и двое гитаристов. Правоохранители составили административные протоколы о пропаганде нацистской символики на музыкантов.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru предположил, что музыкантам грозит либо штраф в размере до двух тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток. Юрист отметил, что участники группы могут построить свою линию защиты на том, что своим имиджем формируют в обществе негативное отношение к нацизму.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Сергей Троицкий

Прогноз Багатурии оказался верным: Нижегородский районный суд назначил Троицкому штраф в размере тысячи рублей. Судья пояснила, что на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались одежда и книги с запрещенной нацистской символикой. В частности, на одной из футболок была изображена «Мертвая голова», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Штраф по тысяче рублей назначили и двум гитаристам коллектива.

Троицкий, выступая в суде, заявил, что он играл концерт, а не занимался продажей атрибутики. Часть товара, по его словам, привез совершенно другой человек. Перед началом заседания он отмечал в беседе с РИА Новости, что его метал-группа не пропагандирует нацистскую символику, поскольку в ней не разбирается.

«Мы нацистскую символику не пропагандируем, не разбираемся в ней. Понятно, что свастику нельзя размещать. В культуре большое количество гротеска, черепов, костей, и любое действие можно интерпретировать», — сказал он.

По его словам, претензии могли возникнуть к «черепам и костям» на одежде музыкантов. Солист добавил, что прежде у группы не возникало подобных проблем. По его словам, коллектив играет концерты «на благо людей, радостной жизни, русского человека».

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