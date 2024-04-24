«Активно окапываются»: в ЛНР сообщили об укреплении обороны ВСУ Марочко: ВСУ увеличили вдвое систему траншей в районе Белогоровки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины активно окапываются в районе Белогоровки, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, за последнее время подразделениям ВСУ удалось увеличить систему траншей практически вдвое. Он добавил, что были выявлены скрытые огневые точки, от которых также идет разветвленная система туннелей.

За последнее время система траншей на украинских позициях в районе Белогоровки увеличилась практически вдвое. Боевики активно окапываются, создают новые окопы и пути сообщения между ними. Также ведутся работы по углублению уже существующих траншей. Выявлены и скрытые огневые точки, к которым подходят разветвленная система туннелей, — сообщил Марочко.

Ранее сообщалось, что бойцы ивановского гвардейского соединения ВДВ, входящие в группировку войск «Южная», при поддержке авиации и огня артиллерии взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра. По целям била артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация. Операторы беспилотников с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью дронов командиры управляли боем.