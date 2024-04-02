«Акт ментальной агрессии». Что говорят о «голой» вечеринке спустя месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье назвал «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой одним из примеров «ментальной агрессии против России», такие инструменты агрессии разрабатывают США и НАТО. Что еще говорят о скандальном мероприятии спустя месяцы?

Что сказал советник Шойгу

«Голая» вечеринка, организованная блогером, является наглядным примером ментальной агрессии против России со стороны США и НАТО, написал Ильницкий. По его мнению, Запад таким способом внедряет в общество идеологические платформы деградации и безответственности.

«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года „голая“ вечеринка является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего», — отметил Ильницкий.

Нашумевшая «голая» вечеринка, как считает советник главы МО, была организована неслучайно. Инцидент стал примером «технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», обратил внимание он.

Что сказала Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что получала приглашение на «голую» вечеринку Ивлеевой, однако не планировала ее посещать. По словам знаменитости, она сразу поняла, что там будет «пошлость» и «вертеп». Артистка также отметила, что такие мероприятия устраивают те, кому нечем привлечь к себе внимание.

«Я, в принципе, понимала, что будет какая-то пошлость. Я просто следила за ее страничкой в соцсетях и видела, что она уже немножко скатывается <...>. Считаю, что такие мероприятия устраивают уже тогда, когда просто нечем привлечь к себе внимание. Нам с тобой, слава Богу, есть чем: у тебя свои шоу, у меня свои шоу, я не то что даже не вступила в это болото, я никак не имела к нему никакого отношения», — поделилась Волочкова.

Балерина рассказала, что какое-то время дружила с телеведущей и даже принимала ее у себя дома. После этого, по словам Волочковой, Ивлеева начала говорить о ней нелицеприятные вещи.

Почему Долина заступилась за гостей вечеринки

Певица Лариса Долина заявила, что общественности пора перестать критиковать артистов, которые посетили «голую» вечеринку. Звезда джаза сказала, что ее коллеги просто «ошиблись».

«Их наказали и так! Потому что из самых главных новогодних эфиров их убрали — чем не наказание? Зачем дальше? Что еще придумывать? Это уже слишком! У нас не бывает середины... Ну, ошиблись. Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», — сказала Долина.

При этом артистка подчеркнула, что проводить подобные мероприятия в период спецоперации неуместно и еще более неуместно транслировать подобное на широкую аудиторию. Долина добавила, что не видит ничего зазорного в том, что после скандала многие артисты стали посещать Донбасс.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

С этой точкой зрения не согласилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что Донбасс не должен быть местом для покаяния деятелей культуры, которые изменили свое отношение к СВО. По ее словам, жители региона не хотят видеть тех, кто «опорочил себя».

«В Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, который с первого дня занял позицию поддержки специальной военной операции. Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию, а Донбасс не то место, куда направлять их для так называемого покаяния», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее артист Филипп Киркоров дважды посетил Донбасс. Так, 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля поп-король ездил в Макеевку и привез детям игрушки.

Позднее Telegram-канал Brief со ссылкой на информированные источники сообщил, что блогер Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки может запланировать поездку в ДНР. По данным канала, в ходе визита она, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

Что говорит общественность?

Общественники в Донецке выступили против приезда Ивлеевой в ДНР, их видеообращение в своем Telegram-канале опубликовал военкор Андрей Руденко. Пожелавшей «отмыться» от позора после «голой» вечеринки ведущей посоветовали собирать чемодан и уезжать в Израиль. Ивлеевой напомнили, что ДНР — это «не прачечная», а в зоне СВО ее никто не ждет.

«Мы хотели бы порекомендовать не планировать впредь посещение ДНР. У вас было 10 лет для того, чтобы совершить этот визит. Но по известным всем причинам вам необходимо обелить свою репутацию и посетить нас именно сейчас. Ответственно вам заявляем, что ДНР — это не прачечная, где любой опорочивший свою честь маргинал <...> не может пользоваться ситуацией и посещать с какими-то жалкими подачками зону боевых действий», — сказали жители.

Общественники подчеркнули, что они против Ивлеевой и против любого рода «голых» вечеринок. Свое обращение они закончили словами «чемодан, вокзал, Израиль».

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