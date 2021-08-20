Аксёнов рассказал о ситуации с водой в Крыму

В настоящее время полуостров Крым обеспечен пресной водой в достаточном объёме, никаких графиков водоснабжения нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Аксёнов рассказал , что в Ялте планируется построить опреснительную установку, учитывая, что там нет подземных источников водоснабжения.

По погодным условиям от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются... Водой сейчас обеспечены в полном объёме, режимов нет, — сообщил он.

Проблемы с пресной водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России. Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра и обеспечивавший регион. В результате вопрос водоснабжения пришлось решать за счёт водохранилищ естественного наполнения и подземных источников. В прошлом году последние значительно обмелели, в связи с чем в ряде городов пришлось ограничить подачу воды.

Ранее сообщалось, что через семь лет после вхождения Крыма в состав России 88% опрошенных жителей полуострова поддержали бы его присоединение и сейчас.