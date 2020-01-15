Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал NEWS.ru, что в республике отмечается дефицит врачей. При этом в текущем году эту проблему планируется решить.
У нас дефицит 690 врачей и 1700 среднего медицинского персонала. В 2020 году мы покупаем 300 квартир за счёт республиканского бюджета и постараемся привлечь специалистов, заполнить вакансии, — заявил Аксёнов.
Он добавил, что озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры реалистичны.
Меры поддержки многодетных семей, материнский капитал и те суммы, которые сегодня прозвучали, позволят улучшить жилищные условия и поддержать рождаемость на должном уровне. Конечно, мы видим демографический провал 90-х годов, но сегодня ситуация выравнивается. Уверен, что озвученные меры поднимут рождаемость и качество обучения детей. В Крыму ряд мер уже действовал, например, по обеспечению горячим питанием — Крым был одним из немногих регионов страны, где эта норма действовала, — продолжил глава республики.
По его словам, инициативы президента позволят увеличить приток выпускников, обучавшихся за счёт бюджета. Однако, отметил Аксёнов, без обязательного распределения выпускников с последующей трёхлетней отработкой по месту распределения ситуация глобально не решится.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию о том, что количество бюджетных мест в российских вузах необходимо ежегодно увеличивать, особенно в региональных.
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